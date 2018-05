Un progetto di Alternanza Scuola Lavoro per l’apertura del mercato arabo: Rete Destinazione Sud e Liceo Alfano I di Salerno.

In data 16 maggio 2018 presso il Liceo Statale Alfano I di Salerno si è organizzato un incontro con il dott. Michelangelo Lurgi, Titolare della Giroauto Travel Tour Operator Incoming South Italy e Presidente della Rete Destinazione Sud, per avviare una proficua collaborazione per la realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.

Sono coinvolte diverse classi coordinate dal prof. madrelingua araba Karim Zarrouk e dalla prof.ssa Patrizia De Bartolomeis, docente di lingua Inglese. Il progetto è finalizzato alla promozione del territorio della Provincia di Salerno e delle sue ricchezze (turistiche e agroalimentari) sui mercati nazionali e internazionali, con una particolare attenzione su quelli di lingua araba, (lingua introdotta nei programmi di studio per la prima volta nella provincia di Salerno proprio nel Liceo Statale Alfano I ). Nello specifico, ci si pone l’obiettivo di realizzare una prima brochure di presentazione della città di Salerno in lingua araba che possa essere promossa nelle prossime fiere internazionali alle quali la Giroauto Travel e la Rete Destinazione Sud parteciperanno.

La convenzione di durata triennale, sottoscritta dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Elisabetta Barone, e dal dott. Michelangelo Lurgi, si pone come obiettivo la realizzazione di un partenariato stabile che consenta agli studenti lo sviluppo di competenze trasversali e specifiche e dia all’Istituzione scolastica la possibilità di partecipare in rete a progetti nazionali e internazionali.