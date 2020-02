Sii Saggio, Guida Sicuro, appuntamenti ad Acerra e Baronissi venerdì 21.

Venerdì 21 febbraio il roadshow “Sii Saggio, Guida Sicuro”, giunto alla sua ottava edizione, che punta a stimolare la discussione e la riflessione sui temi della sicurezza stradale, delle misure di prevenzione e della tecnologia, aprendo le porte al dibattito e al confronto tra Famiglie, Scuole, Enti Locali e Forze dell’Ordine per sensibilizzare i giovani ai corretti comportamenti da assumere in strada, farà tappa al Comune di Acerra (NA) e Baronissi (SA).

Alle ore 9,30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Baronissi, Gianfranco Valiante, Sindaco di Baronissi e Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, daranno il benvenuto a 250 studenti e docenti baroniensi, mentre Marco Picarone, Assessore alla Sicurezza del Comune di Baronissi, Alessandro Cisternino, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mercato San Severino e Alfonso Montella, Professore di Sicurezza Stradale Università di Napoli Federico II e Presidente della Commissione Scientifica dell’Associazione Meridiani, illustreranno le principali regole dettate dal codice della strada e l’importanza di assumere un corretto comportamento da pedoni, passeggeri e ciclisti. Coordinerà i lavori, Francesco Tolino, Esperto di Sicurezza Stradale.

Alle ore 10,30 presso il Castello dei Conti di Acerra in Piazza Castello, daranno il benvenuto a 100 studenti e docenti acerrani, Nicola De Matteis, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Acerra, Milena Petrella, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Acerra e Antonio di Fiore, Referente Progetto Scuola dell’Associazione Meridiani, mentre saliranno in cattedra per spiegare le principali regole dettate dal codice della strada e l’importanza di assumere un corretto comportamento da pedoni, passeggeri e ciclisti: Ada Minieri, Vicepresidente dell’Associazione Meridiani, Marco Califano, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castello di Cisterna, Luigi Maiello, Ispettore Antincendio dei Vigili del Fuoco e Maddalena Minopoli della Polizia Municipale di Acerra. Le conclusioni saranno affidate a Raffaele Lettieri, Sindaco di Acerra.

Il progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”, prevede la partecipazione delle classi degli istituti di primo e secondo grado della Campania al “Concorso di idee – Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!”, che consiste nella proposizione di una soluzione per il miglioramento della sicurezza stradale e nell’assegnazione di 41 premi. La cerimonia di premiazione avrà luogo il prossimo 3 aprile 2020 alle ore 10,00 a Piazza del Plebiscito a Napoli, dove sarà allestito il Villaggio “Sii saggio, Guida Sicuro” nel quale saranno presentati agli studenti materiali e mezzi per la sicurezza stradale e sarà distribuito materiale informativo da parte degli Enti coinvolti nel progetto alla presenza di testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo.