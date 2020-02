Settimana della Cultura Greca al De Filippis – Galdi di Cava.

Una settimana dedicata alla cultura greca, dal 9 al 15 febbraio, per coinvolgere le istituzioni e le scuole in una corale riflessione sulla presenza incisiva del greco nel nostro vivere civile, nella nostra storia locale e nella vicenda europea. L’evento, ideato dal professor Jannis Korinthios, docente presso l’Università degli Studi della Calabria e membro della Comunità Ellenica di Napoli e Campania, vede protagonisti circa 30 licei della Grecia, di Napoli, e della Campania, in un festoso gemellaggio presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, alla presenza di illustri rappresentanti della cultura ellenica.

Tema di quest’anno è “ Il greco ci appartiene”.

Alla settimana della lingua greca darà il suo significativo contributo anche il Liceo classico e musicale “De Filippis-Galdi” di Cava de’ Tirreni, con lo spettacolo “Poesia-Musica-Arte. Letture e testimonianze sul valore del greco dall’antico al moderno” che si terrà presso la sede scolastica di via Rosario Senatore, il 14 febbraio, alle ore 17.30.

Dopo i saluti istituzionali della dirigente scolastica del Liceo “De Filipiis-Galdi”, Maria Alfano, del professore Jannis Korinthios e del Professore Marco Galdi, presidente della Società filellenica italiana, l’Orchestra d’archi del liceo musicale, diretta dal maestro Ivan Iannone, eseguirà musiche della Grecia antica, a cura del maestro Gaetano Santucci. L’antico e il moderno rivivranno, poi, in “Medea” di Euripide e in “Ultima tappa” del Nobel per la Letteratura, Ghiorgos Seferis, testi declamati dalle alunne dell’indirizzo classico, Chiara Guida, Franziska Dura, Elena Manzo e Chiara Papa.

Seguiranno gli interventi della professoressa Alessandra Crescitelli su Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, e della dottoressa Michela Angrisani su Amore e Psiche: il Mito.

Chiuderà la giornata l’esibizione degli allievi della Scuola professionale Obiettivo Danza con “Omaggio ad Atene: danza dei Cavalieri”, coreografia del direttore artistico Stefano Angelini.