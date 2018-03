Scuola Viva – II annualità, martedì 13 al Liceo Sabatini Menna.

Riparte martedì 13 marzo 2018 la seconda edizione del progetto L.I.C.E.O. ART II a titolarità del Liceo Artistico Sabatini Menna progettato a valere sul programma “Scuola Viva – II annualità – POR Campania FSE 2014/2020” che prevede l’attivazione dei seguenti laboratori: Vetrina Multimediale della Cultura, Stampa 3D per la Cultura, Self-Mapping: alla Scoperta del Territorio, Sostegno alle Scelte Professionali, Creazione d’Impresa, Laboratorio di Redazione di Business Plan.

Un’ampia offerta formativa rivolta a 69 studenti dell’Istituto e ad under 25 diplomati e/o fuoriusciti dal mondo della scuola, provenienti anche da altri Istituti Scolastici e da diplomati di Salerno e provincia.

Confermato l’appeal dei laboratori riconducibili all’avvio di attività autonoma, microimprenditoria e ai servizi di orientamento e sostegno alle scelte professionali e formative, Creazione d’Impresa, Laboratorio di Redazione di Business Plan, che hanno fatto registrare richieste di partecipazione crescenti rispetto alla precedenze edizione .

Un impegno crescente profuso dalla Dirigente Scolastica Ester Andreola, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Rita Guariniello, dalla coordinatrice Nuccia Vassallo e da tutto il Personale dell’Istituto che ha pianificato il coinvolgimento di studenti e giovani verso attività didattiche innovative e attuali richieste dal mercato del lavoro.

Il progetto sarà attuato da una partnership costituita dal Liceo Artistico Sabatini Menna, dalla QS & Partners di V. Quagliano & C. SNC e da MEDAARCH SRL, strutture con adeguato background in materia di orientamento, valorizzazione della creatività giovanile, creazione di imprese e attuazione di progetti innovativi.

Le attività si svolgeranno presso la sede centrale del Liceo Artistico Sabatini Menna sito in Via Pio XI e presso la sede sita in Via Pietro D’Acerno dove avranno inizio le attività martedì 13 marzo alle ore 14:20.