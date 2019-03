Scambio interculturale, il Liceo Alfano I ospita l’Oriol Martorell di Barcellona.

Il Liceo “Alfano I” di Salerno ospiterà dal 25 marzo ben 67 alunni con i 7 docenti accompagnatori di Barcellona, impegnati in lezioni di danza e di musica con i coetanei Italiani del liceo salernitano, così come previsto dallo scambio culturale con l’ IEA “Oriol Martorell” . Questa iniziativa, prevista dal Piano dell’Offerta Formativa di istituto, ha l’obiettivo di rafforzare la dimensione europea del Liceo “Alfano I”, agevolando un ampio accesso transnazionale alle risorse educative in Europa e promovendo, nel contempo, le pari opportunità di tutto il personale coinvolto.

Lo scopo dello scambio è, quindi, quello di offrire la possibilità ad insegnanti e alunni dei due paesi europei, di lavorare insieme su un tema di interesse comune, nell’ambito della normale attività scolastica, con l’obiettivo di scambiare esperienze, esplorare aspetti della diversità culturale, sociale ed economica dell’Europa, migliorare la propria cultura generale e imparare a comprendere meglio ed apprezzare i reciproci punti di vista.

L’esperienza che prevede un fitto calendario di attività si concluderà con un Convegno e poi subito dopo con un Concerto spettacolo ” A scuola di cittadinanza europea” che si terrà in data 28/03/2019 alle 19,30 presso il cinema Teatro Augusteo di Salerno.

Il programma Concerto-Spettacolo prevede il seguente repertorio: Suite per

Orchestra n. 4 in Re Mag. BWV 1069

MUSICA DI JOHANN SEBASTIAN BACH

Réjouissance

Gruppo Strumentale IEA Oriol Martorell e LCM Alfano I

Bourrée I e II

Coreografia: Joan Palau

Sezione danza contemporanea IEA Oriol Martorell

Gavotte

Coreografia: Francesca Mirra

Sezione danza contemporanea Alfano I

Menuetto con Trio

Coreografia: Francesca Mirra Francesca Mottola e Massimiliano Scardacchi

Sezione danza contemporanea Alfano I

Opera-Ballet Les Indes Galantes

MUSICA DI JEAN PHILIPPE RAMEAU

Rondo

Coreografia: Esmeralda Maycas

Sezione danza classica IEA Oriol Martorell

Suite Abdelazer

MUSICA DI HENRY PURCELL

Air

Minuetto

Gigue

Coreografia: Francesca Mottola e Massimiliano Scardacchi

Sezione danza classica Alfano I

Intermezzo Musicale Pianoforte

Cançó núm. 6 en mi b menor , di Frederic Mompou

Maria Català, pianoforte

Golliwogg’s cake-walk (Children’s Corner), di Claude Debussy

Nerea Garcia, pianoforte

Suite Abdelazer

MUSICA DI HENRY PURCELL

Rondo

Coreografia: Jordi Pérez-Bravo

Alunni di danza dell’IEA Oriol Martorell e LCM Alfano I

Interludio Musicale Pianoforte a 4 mani

Dansa eslava núm . 2 in mi menor op. 72, di Antonin Dvorak

Pau Diport e Miquel Carr, pianoforte

Danza tradizionale

« Balls de gitanes del Vallès »

Musica: Joan Vila Ayats e Agustí Cohí Grau

Registrazione discografica della Cobla Sant Jordi-Città di Barcellona

Coreografia: Jordi Pérez-Bravo

Alunni di danza de l’IEA Oriol Martorell

Danza tradizionale

Tarantella finale

INVITO

La Stampa è invitata il giorno 26 marzo alle ore 9,30 presso l’Aula Magna del Liceo “Alfano I” di Salerno per la presentazione del percorso di studi e di scambio culturale e il giorno 28 marzo alle ore 19,30 presso il Teatro Augusteo di Salerno al Concerto-spettacolo “ A SCUOLA DI CITTADINANZA EUROPEA”

Note sul Il Centro educativo IEA (Istituto Scuola Artistico) Oriol Martorell di Barcellona

Il Centro educativo IEA (Istituto Scuola Artistico) Oriol Martorell di Barcellona è pubblico. Gli studenti frequentano le lezioni delle materie obbligatorie proprie del curriculum dettato dal Ministero dell’Educazione spagnolo, integrate con quelle artistiche di Educazione dell’istruzione primaria integrata con gli elementi della danza o della musica.

L’ Istruzione obbligatoria della secondaria e superiore è integrata con quelle del livello professionale di musica o danza.

L’orario delle lezioni delle materie artistiche si alterna e combina con quello delle lezioni curricolari obbligatorie.

Il Centro é in funzione dall’anno accademico 1997-1998 ed è stato creato seguendo le linee educative che rifletteva la LOGSE (Legge per il Regolamento generale del sistema educativo) promulgato il 3 ottobre 1990. Questa legge colloca gli insegnamenti artistici all’interno del Sistema educativo già esistente e li qualifica come lezioni speciali e li definisce

come obiettivi principali, fornendo agli studenti una formazione artistica di qualitá.

Il Centro “Oriol Martorell” nacque come un Centro di insegnamento integrato, di livello elementare con inclusa la danza e la musica. Durante l’anno accademico 2000-2001,all’istruzione secondaria obbligatoria è stata aggiunto il livello di musica professionale.

Durante l’anno accademico 2010-2011 è iniziato poi il Liceo integrato, gli studenti possono quindi terminare gli studi di curriculum di Conservatorio di musica professionale nello stesso Centro. Dal 2016-2017 é iniziato l’insegnamento secondario obbligatorio integrato anche con il livello della danza professionale.