Rete dei Licei Economico Sociali, incontro venerdì 26 alla Camera di Commercio di Napoli, presente anche il Liceo Alfano I.

Venerdì 26 gennaio 2018 si terrà a Napoli presso la Sala Parlamentino della Camera di Commercio (Piazza Bovio) dalle ore 09:00 alle ore 13:00 il seminario “Il ruolo del Liceo economico sociale per lo sviluppo dei territori”.

Il Liceo Statale “Alfano I” di Salerno parteciperà all’evento con lo scopo di aprire un dibattito sul ruolo del Liceo Economico Sociale . Tale indirizzo di studio si inserisce nel contesto sociale, economico e culturale della Campania per contribuire a risolvere le attuali contraddizioni, sviluppando attitudini e talenti degli studenti e competenze idonee alle richieste del mondo del lavoro, orientandoli a scelte consapevoli, favorendo lo sviluppo della cultura dell’imprenditorialità e dell’economia.

Il seminario è destinato ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado e ai referenti per l’orientamento in ingresso e in uscita della Regione Campania, esponenti del mondo dell’Università e del mondo del lavoro.

Si allega il programma degli interventi.

Invito Seminario LES