Primo giorno di scuola all’Alfano I.

Il Liceo Statale “Alfano I” di Salerno ha aperto le porte sai suoi 1.500 studenti con i

Sette indirizzi dell’Istituto (Linguistico – Scienze Umane e Socio Economico– Scientifico e Scienze Applicate – Musicale e Coreutico) accogliendo i ragazzi e i genitori degli alunni delle classi prime in un’aula magna gremita e attenzta alle parole di saluto della dirigente Elisabetta Barone, unitamente ai docenti e agli operatori della scuola, in un piacevole viaggio attraverso la nuova esperienza scolastica proiettata in un futuro possibile che possa coincidere con le scelte di studio. Le Novità di questo nuovo anno scolastico 2018/19 prevedono infatti altre possibilità di studio e approfondimento per gli studenti e nuove sperimentazioni:. Ci sarà uno spazio per Intercultura e saranno proposti i nuovi percorsi liceali: nel Linguistico l’opzione Film Adaptor; nell’indirizzo delle scienze umane l’opzione biologico-socio- sanitaria; per il liceo scientifico con opzione acustico-musicale .

Oltre le aule gli studenti utilizzeranno quotidianamente laboratori, sale di musica e di danza, palestra, cortili e tutti gli spazi che ogni giorno gli studenti del Liceo “Alfano I “, nelle sue due sedi in Via dei Mille e in Via Smaldone, animano con entusiasmo e professionalità.

“Siate felici e curiosi di apprendere, di studiare , approfondire, dedicando allo studio passione e impegno – ha precisato la d.s.del Liceo prof.ssa Elisabetta Barone- e troverete qui luoghi e tempi per condividere nella grande famiglia che è questa scuola inclinazioni, motivazione e scelte”. Un anno all’insegna dell’accoglienza e dell’inclusione, con studenti di ogni religione ed etnia, con abilità e competenze diverse, risorse umane preziose per una scuola di qualità che offre a tutti l’espressione delle proprie potenzialità. Non poteva mancare nell’aula magna che ha accolto i nuovi iscritti il suono delle arpe, nell’ascolto attento e partecipe di genitori e studenti ,nell’entusiasmo generale di un buon inizio.

Gilda Ricci