“Prima i Geni” Liberiamo il futuro dell’agricoltura italiana, venerdì 2 al Mattei-Fortunato di Eboli.

Venerdì 23 Novembre dalle ore 10:00 l’Istituto di Istruzione Superiore “Mattei-Fortunato” di Eboli ospiterà una manifestazione organizzata da docenti della Sezione di Genetica e Biotecnologie Vegetali del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sotto l’egida dell’Accademia dei Georgofili-Sezione Sud Ovest. “Prima i Geni” è un manifesto il cui primo firmatario è la SIGA- Società Italiana di Genetica Agraria, dove sono esposte dodici tesi per dimostrare che le nuove tecnologie di miglioramento genetico devono rimanere accessibili a tutti. Grazie ad avanzate tecniche biologiche, come il genome editing e la cisgenesi, è oggi possibile ottenere nuove varietà in tempi molto ridotti rispetto a quanto sino ad ora necessari applicando i metodi classici di miglioramento genetico, senza l’introduzione di materiale genetico estraneo. Alla stesura del manifesto hanno partecipato numerose Società scientifiche e ricercatori italiani.

L’evento si propone come momento di riflessione su questo importante manifesto e vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, di quello politico e delle realtà produttive, che discuteranno del tema in una tavola rotonda dopo la presentazione del manifesto “Prima i Geni”.

L’agricoltura italiana ha oggi un’opportunità̀ straordinaria per riscattarsi dalla crisi causata dalla mancata innovazione degli ultimi anni. Il manifesto “Prima i geni” vuole unire istituzioni, ricerca e mondo agricolo intorno a un obiettivo comune: lasciare che le tecniche avanzate di genetica restino accessibili a tutti per individuare una via italiana all’innovazione in agricoltura.

“Eventi di questa rilevanza rappresentano la cifra della efficace interazione fra offerta formativa della scuola, alternanza scuola lavoro, prospettive occupazionali sul territorio e un dialogo efficace con gli enti di ricerca e le associazioni di categoria – spiega la dirigente scolastica dell’Iis Mattei-Fortunato, Laura Cestaro – . Le sinergie attivate con gli enti, le istituzioni e le aziende di settore garantiscono il successo formativo e lavorativo dei nostri studenti in un’ottica di sperimentazione e crescita umana e professionale”.