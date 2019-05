Premio Magna Graecia nel III Milennio, la XII edizione al Liceo Tasso.

Mercoledì 22 maggio alle ore 17 presso l’Aula Magna del Liceo Tasso di Salerno si svolgerà la XII edizione del Premio Magna Graecia nel III Millennio – Risorse Opportunità e Fattori di Sviluppo, organizzato dal Lions Club Salerno Duomo presieduto da Roberta D’Amato.

PROGRAMMA

Inni

Coro Polifonico del Liceo Classico “T.Tasso”

direzione

Maestro Romeo Pepe

coordinamento

Prof.ssa Rosanna Perna

INDIRIZZI DI SALUTO

Prof. Carmela Santarcangelo

Dirigente Scolastica del Liceo Tasso di Salerno

Dott. Roberta D’Amato

Presidente Lions Club “Salerno Duomo”

Avv. Vittorio Del Vecchio

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fondazione Lions 108 YA

Dott. Gianfranco Sava

Coordinatore del Comitato Scientifico Fondazione Lions 108 YA

Dott. Carmela Fulgione

Presidente IV Circoscrizione Distretto Lions 108 YA

RELATORI

Prof. Emilia Persiano

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Marina Cipriani

già funzionario archeologo Direttore Museo Nazionale Scavi di Paestum

CONCLUSIONI

Dott. Paolo Gattola

Governatore Distretto 103 YA

Performance degli studenti sulla “Magna Graecia”

Verranno rilasciati attestati, riconoscimenti e borse di studio alle scuole partecipanti che presenteranno i loro lavori dedicati al tema proposto.

“Un popolo come il Greco, solito a magnificar se stesso oltre misura, ha pronunciato il giudizio più onorifico, chiamandone una parte Magna Graecia”, scriveva lo storico romano Plinio il Vecchio, ed è su questa considerazione che è fondato il progetto del Lions Club Salerno Duomo, in ricordo di Anna Maria Veneziano, per far comprendere alle giovani generazioni l’importanza del patrimonio culturale come quello mediterraneo, il cui bacino è stato per secoli la culla della civiltà.