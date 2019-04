Partnerhsip tra l’Ufficio Europa di Teggiano e l’Istituto Corbino di Contursi.

Pianificato un ciclo di incontri teso a diffondere la cultura di impresa e del lavoro autonomo presso l’Istituto “E.Corbino” di Contursi Terme teso diffonder la cultura di impresa attraverso il coinvolgimento degli studenti a presentare le loro idee di nuove attività.

Il primo incontro, organizzato dalla Docente Antonella Barletta dell’ISIS “E.Corbino” e da Rita Ardizzone dell’ANPAL Servizi, ha stimolato entusiastico e motivazione da parte degli studenti che hanno comunicato la loro disponibilità ad affidare alla Scuola e ad Istituzioni credibili la valorizzazione delle loro idee di nuove attività.

Gli allievi delle quinte hanno presentato oltre venti idee di nuove attività compilando un format predisposto dal team dell’Ufficio Europa Teggiano alle quali la struttura, accreditata da Invitalia S.p.A., sta attuando la verifica di fattibilità.

All’incontro, che rientra nell’attività di animazione territoriale che l’Ufficio Europa tiene sul territorio della provincia di Salerno hanno partecipato il Presidente del Consiglio del Città Museo del Vallo di Diano Vincenzo D’Alto e l’ideatore dell’Ufficio Europa Cono Morello consigliere delegato allo sviluppo del Comune di Teggiano.

Le opportunità inerenti a Resto al Sud, al progetto Tanagro Opportunità Giovane alle misure del GAL e a Yes I Start Up sono state presentate da Vincenzo Quagliano amministratore della QS & Partners. Una iniziativa che ha creato le basi per una fattiva collaborazione in materia di progettazione dello sviluppo e dell’auto imprenditorialità che ha messo al centro le idee degli studenti e un ruolo innovativo da consolidare per l’Istituto “E. Corbino di Contursi Terme”.