Openlab di successo al 2 circolo di Mercato San Severino.

Mercoledì 30 e giovedì 31 maggio 2018, il 2° Circolo Didattico di Mercato San Severino, diretto dalla dirigente scolastica dottoressa Anna Buonoconto, ha accolto presso il plesso scolastico di Sant’ Angelo i genitori degli alunni per “l’OPENLAB 2018”. Al centro dell’evento come sempre i bambini, protagonisti assoluti dei laboratori sviluppati nel corso dell’anno, non solo grazie ai finanziamenti statali ed europei (PON inclusione e lotta al disagio – POR Scuola Viva) ma anche e soprattutto grazie all’ impegno di tutto il personale della scuola che ha lavorato e lavora instancabilmente e con passione per rendere ogni esperienza unica e altamente formativa.

Inoltre il 31, l’Openlab è stato concluso con la premiazione delle classi, per quanto riguarda il PON SPORT “Batti 5 e gioca con me – mini olimpiadi tra creatività e legalità”, dal dott. Giuseppe Peroziello, sono stati premiati gli alunni del 1˚ Circolo di Mss e dell’Istituto comprensivo di Bracigliano, per la Staffetta Creativa di Ciorani e Sant’Angelo invece a premiare sono stati l’assessore del Comune di Mercato San Severino Vincenza Cavaliere e l’avvocato Andrea Torre, per il concorso Raffaello vb San Vincenzo l’avvocato Andrea Torre ha consegnato la targa all’insegnante Grazia Aliberti, la dr.ssa Clementina Leone invece ha avuto l’onore di premiare con un diploma per il concorso “giornalisti per un giorno”, il direttore della redazione e la dirigente Anna Buonoconto, per Matematica senza frontiere invece, il Sindaco di Mercato San Severino dott. Antonio Somma, ha consegnato un gioco per la classe, medaglie e una targa al docente referente Antonia Buono e insieme a queste sopra elencate ci sono state tante altre premiazioni, che hanno spinto il primo cittadino di Mercato San Severino da sempre molto attento alle esigenze dei futuri uomini e donne di domani, a dichiarare: “non è facile ottenere questi eccellenti risultati, ma siate orgogliosi del vostro operato, visto che le conoscenze continuano ad essere quel valore che resterà con voi per tutta la vita. Questi meravigliosi traguardi che siete riusciti a raggiungere, ha continuato l’assessore Vincenza Cavaliere, sono solo l’inizio di tantissimi altri che sicuramente conquisterete senza nessuna difficoltà, voi siete il nostro futuro e speriamo che tanti altri riescano a seguire il vostro esempio. Essere tra le prime 100 redazioni migliori d’ Italia grazie al concorso giornalisti per un giorno, è stata per tutti noi una grande gioia ha dichiarato la ds. Anna Buonoconto, la quale ha concluso dicendo: realizzare un giornalino scolastico è stata per tutti noi una preziosa occasione per potenziare le competenze comunicative degli alunni e, nel contempo, favorire la collaborazione per il conseguimento di un obiettivo comune.