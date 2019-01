Open Day al Mattei-Fortunato di Eboli e Bellizzi domenica 20.

Laboratori, innovazione e tecnologie sono i valori fondanti dell’Istituto tecnico Enrico Mattei di Eboli e Bellizzi che aprono alla collettività.

Domenica 20 gennaio dalle 9 alle 13 ad Eboli e dalle 15 alle 20 a Bellizzi sarà possibile accedere ai locali delle scuole, visitare aule e laboratori, conoscere docenti e alunni dell’istituto.

“L’obiettivo è ampliare l’offerta formativa attraverso la flessibilità, l’innovazione, l’internazionalizzazione, la sperimentazione di nuovi percorsi metodologici – dichiara la dirigente scolastica del Mattei-Fortunato, Laura Cestaro -, lo sviluppo delle competenze digitali e del pensiero computazionale progettando formati e modelli didattici creativi, aperti anche alle sfide globali nell’ottica della valorizzazione dell’alternanza scuola lavoro, dell’enfatizzazione delle risorse del territorio e delle opportunità offerte dalla ricerca, senza trascurare l’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione di legami con il mondo del lavoro. Il nostro scopo è l’inclusione e la formazione di cittadini consapevoli delle notevoli opportunità formative e lavorative offerte dal territorio”.

Servizi aeroportuali con i dirigenti dell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi per l’Alternanza scuola/lavoro, droni, pilotaggio remoto e relativa legislazione, scuola di paracadutismo e Accademia militare: queste le risorse del territorio a scuola per condividere obiettivi formativi e scenari di futuro lavoro.

Numerose sono le eccellenze dell’Istituto : vittorie a gare e olimpiadi nazionali, numerosi 100 e 100 e lode, alunni diplomati in stage all’estero in attuazione dell’Erasmus +. A loro, per questo, è già rivolto lo sguardo delle numerosissime e prestigiose aziende partner dell’Istituto come la LGM di Caserta, l’Alenia, la Tesi, la Comat, la Cormidi: tutte a pochi km da Eboli e Bellizzi. Alcune tra queste hanno già assunto i nostri neo diplomati con contratti regolari.

Ad Eboli, la sede storica, l’aeronautica in mostra, motori, aeromodellismo, laboratori animati, riprese live con droni e molto altro.