Open Day al Liceo Alfano I domenica 21.

l Liceo Statale “Alfano I” di Salerno organizza domenica 21 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 14.00 un OpenDay per gli alunni che dovranno scegliere la scuola secondaria di secondo grado , tra dubbi e incertezze e vorranno partecipare a questo pomeriggio e ad una serata speciale presso il liceo .

Potranno partecipare ai laboratori didattici e alle performance di alunni e docenti.

Gli alunni dei 7 indirizzi dell’Istituto (Linguistico – Scienze Umane e Socio Economico– Scientifico e Scienze Applicate – Musicale e Coreutico) accompagneranno i ragazzi e le loro famiglie , unitamente ai docenti e agli operatori della scuola, in un piacevole viaggio attraverso la loro esperienza scolastica e la loro scelta di studio. Ci sarà uno spazio per Intercultura e saranno proposti i nuovi percorsi liceali: nel Linguistico l’opzione Film Adaptor; nell’indirizzo delle scienze umane l’opzione biologico-socio- sanitaria; per il liceo scientifico con opzione acustico-musicale .

Saranno aperti laboratori, aule, sale di musica e di danza, la palestra e tutti gli spazi che ogni giorno gli studenti del Liceo “Alfano I “, nelle sue due sedi in Via dei Mille e in Via Smaldone, animano con entusiasmo e professionalità.