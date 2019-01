Liceo Alfano I sede del Polo Regionale del progetto diffusione della cultura musicale coreutica e teatrale.

Sono iniziate presso il liceo Margherita di Savoia di Napoli e proseguiranno fino al 4 febbraio le audizioni per la costituzione di gruppi orchestrali regionali nell’ambito del progetto per la diffusione della cultura musicale coreutica e teatrale promosso e coordinato dal liceo Alfano Idi Salerno, individuato dal Miur quale scuola Polo per la realizzazione del progetto.

Al bando regionale indetto dall’Usr Campania hanno aderito più di 400 ragazzi e ragazze provenienti dai diversi licei della Campania.

Le sottocommissioni per i diversi strumenti sono presiedute dal dirigente della scuola Polo regionale per la diffusione della cultura musicale coreutica e teatrale, Elisabetta Barone. Ogni sottocommissione ha tra i suoi componenti un artista di chiara fama (i maestri Samale, Morelli, Deidda, Cimmino, Marrone, i ballerini Didato e Veronetti e la coreografa Gabriella Stazio) e docenti di esecuzione e interpretazione dei licei musicali Campani in rappresentanza delle reti territoriali provinciali.

L’obiettivo del progetto è definire gli organici delle 7 orchestre regionali dei licei musicali della Regione Campania (sinfonica, fiati, etnoritmosinfonica, plettri, percussioni, pianoforte, jazz), un coro e due compagnie di danza (classica e contemporanea). Una straordinaria occasione per i giovani talenti della nostra regione che avranno l’opportunità di esibirsi sia sul territorio regionale che su quello nazionale. Una bella avventura da vivere coralmente con tutta la scuola campana per la crescita dei nostri giovani e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale.