La scuola non si ferma. La Carta Costituzionale spiegata ai giovani del Liceo De Filippis Galdi dal Professor Marco Galdi mercoledì 3. Si ricorderà Patrizia Reso.

“La Costituzione e le sfide del futuro”, antologia di commenti agli articoli della Costituzione scritti dalla Comunità scientifica del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno.

E’ il testo che sarà presentato in videoconferenza agli studenti delle classi quinte del Liceo “De Filippis Galdi”, il 3 giugno, alle ore 16, dal professore Marco Galdi, docente di Diritto pubblico presso l’Ateneo salernitano e curatore dell’opera.

Il volume, che sarà distribuito agli alunni, rappresenta un prezioso strumento per gli studi futuri dei ragazzi ma anche per potenziare le competenze-chiave di Cittadinanza, così come raccomandato dalla Comunità europea.

Dopo i saluti della Dirigente scolastica del “De Filippis Galdi”, prof.ssa Maria Alfano, dell’Ingegnere Attilio Palumbo, Presidente di Legambiente sezione di Cava, il professore Giuseppe Vitiello, del Comitato provinciale dell’Associazione Partigiani d’Italia, ricorderà Patrizia Reso, giornalista e cultrice di storia di Cava e Presidente della sezione cavese dell’ANPI, scomparsa il 24 marzo scorso.