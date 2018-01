La Giornata della Memoria del Liceo Alfano I sabato 27 con la Società Dante Alighieri.

In occasione della “Giornata della Memoria” il Liceo Statale “Alfano I” di Salerno organizza ogni anno iniziative finalizzate ad una piena consapevolezza degli avvenimenti della seconda guerra mondiale, dell’olocausto e della sensibilizzazione alla memoria storica .

Quest’anno il 27 gennaio 2018 i docenti con gli studenti e la SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI – Comitato di Salerno hanno organizzato presso la sede distaccata in Via Smaldone ( ex “S. Caterina da Siena”) alle ore 10,00 un incontro testimonianza con il prof. cav. Francesco Fiume, i saluti della dirigente scolastica prof.ssa Elisabetta Barone, della prof.ssa Pina Basile, Presidente della Società Dante Alighieri di Salerno e la relazione della prof.ssa Anna Procida.

Francesco Fiume, direttore delle Finanze per oltre venti anni a Trieste, ha avuto modo di conoscere la realtà degli ‘infornati’ e degli ‘infoibati’ e racconterà agli studenti che cosa è stato il lager e il forno crematorio della Risiera di San Sabba. Porterà la sua testimonianza e quella di parenti dei detenuti uccisi nel campo di sterminio. Verrà inoltre proiettato un filmato sulle atrocità e le sofferenze delle vittime. Al termine dell’incontro seguirà il dibattito con studenti e docenti.

Contemporaneamente nell’Aula Magna della sede centrale del Liceo “Alfano I” si terrà alle 9,00 la Giornata dedicata alla SHOAH, organizzata dalla prof. ssa Anna Maria Valletta . Gli studenti dell’indirizzo musicale parteciperanno con alcuni brani scelti , coordinati dai Maestri musicisti Giuseppe Esposito, Matteo Gigantino Maria Teresa Petrosino , Marta Pignataro e Luciano Tortorelli. Gli studenti dell’indirizzo linguistico leggeranno alcuni brani e documenti storici. Sarà proiettato il cortometraggio sulle leggi razziali del 1938 prodotto dalla scuola , presentato a concorsi nazionali e seguirà un documentario. Concluderà la giornata il dibattito con gli studenti e i docenti affinchè la memoria storica non sia solo una giornata celebrativa ma un modo di “fare scuola “ e vivere la conoscenza per un futuro migliore.