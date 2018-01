Incontro su Giuseppe Ungaretti sabato 27 al Liceo da Vinci.

Sabato 27 gennaio 2018, nell’ambito del progetto “Voci migranti: poesia e realtà”, organizzato da Casa della Poesia di Salerno, in collaborazione con alcune istituzioni scolastiche cittadine e con il Comune di Salerno, Assessorato alle Politiche Giovanili e all’Innovazione, il prof. FRANCESCO NAPOLI terrà un incontro, arricchito da preziosi e rari materiali audiovisivi, sulla figura e l’itinerario biografico e poetico di Giuseppe Ungaretti. L’appuntamento, per le classi quinte del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Salerno, si svolgerà in Aula Magna a partire dalle ore 10,30. Interverranno, insieme con il prof. Francesco Napoli, Sergio Iagulli, responsabile di Casa della Poesia di Salerno, e l’assessore Mariarita Giordano.

Pina Masturzo, referente eventi culturali IIS “Genovesi-Da Vinci”