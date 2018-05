Il Procuratore Capo Lembo in visita al Liceo Alfano I martedì 22.

Nell’ambito delle attività per l’Orientamento che il Liceo “Alfano I” organizza soprattutto per offrire ai diplomandi opportunità di indirizzo per le scelte post diploma, si terrà un incontro Martedi 22 Maggio 2018 alle Ore 10.30 presso l’Aula Magna in Via dei Mille, 41 – Salerno con il Procuratore della Repubblica Dott. Corrado LEMBO sul Tema: “Giustizia e Legalità nel terzo millennio”.

Coordina la Preside Elisabetta Barone e interviene l’Orchestra giovanile scolastica Etno – Popolare “Alfano I”per la Canzone Napoletana diretta dal M° Espedito De Marino. Nella circostanza il Generale Francesco Lupo attribuirà al Procuratore Lembo il Premio Internazionale “Giovanni Paolo II”.