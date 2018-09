Il diritto di Antigone, Lectio Magistralis di Eva Cantarella lunedì 24 al Liceo Tasso.

Lunedì 24 settembre alle ore 10 al Liceo Tasso di Salerno si terrà la Lectio Magistralis della Prof.ssa Eva Cantarella, ordinaria emerita di Storia del Diritto Romano e di Diritto Greco Antico all’Università Statale di Milano, intitolata “Il diritto di Antigone”.

Introduzione della Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmela Santarcangelo e del Prof. Alfredo Carella.

Prendendo spunto dalla tragedia di Sofocle la Prof.ssa Cantarella esplorerà la dialettica tra autorità e potere, la legittimità del diritto positivo, ed i confini tra legge umana e legge divina.

«A proclamarmi questo non fu Zeus, né la compagna degl’Inferi, Diche, fissò mai leggi simili fra gli uomini. Né davo tanta forza ai tuoi decreti, che un mortale potesse trasgredire leggi non scritte, e innate, degli dèi. Non sono d’oggi, non di ieri, vivono sempre, nessuno sa quando comparvero né di dove.»