I Talenti di Alphanus, i premiati dell’edizione 2018.

Si è conclusa la Terza edizione del Premio Nazionale “I Talenti di Alphanus” presso la Sala Truffaut del Giffoni Film Festival a Giffoni Valle Piana (SA) organizzato dalla prof.ssa Annamaria Valletta del liceo Statale “Alfano I” di Salerno , in collaborazione con il Giffoni Film Festival e la Banca di Credito Cooperativo di Aquara . il tema scelto è stato collegato alla tematica della 48esima edizione del Giffoni Film Festival” Into the magic of life( nella magica bellezza della vita).

La giuria del Premio Nazionale era quest’anno composta da : Claudio Gubitosi, Luigi Scorziello, Enzo Landolfi (conduttore televisivo e scrittore), Armando Cerzosimo (Qualifed Italian Photographer), Carmine Capacchione(docente di Chimica Generale ed Inorganica presso il Dipartimento di Chimica e Biologia dell’Università degli Studi di Salerno), Pina Testa, (Coreografa e Presidente del Teatro delle Arti), Amalia Salzano (Coreografa e Presidente dell’Associazione Italiana Danza Attività di Formazione), Guglielmo Guglielmi ( docente della scuola di Jazz presso il Conservatorio di Musica Statale “G. Martucci ” di Salerno e pianista nella Rhythm Machine di Tullio De Piscopo. Attualmente sta lavorando allo spettacolo di Sebastiano Somma “Lucio incontra Lucio”), Giuseppe De Rosa ( Compositore e pianista, autore di sonorizzazioni per documentari RAI e di musiche dedicate al mondo dell’infanzia. Vincitore con la canzone “Quel bulletto del carciofo” della 59° edizione dello Zecchino d’Oro. Ha scritto anche un pezzo di prossima uscita per Il Volo).

La GIURIA del Premio Regionale ha valutato la nuova sezione di quest’anno per le scuole medie composta da : Antonio Gazia ( Scrittore, Direttore Artistico del Concorso Internazionale “Poesis”e de La Congrega Letteraria di Vietri sul Mare, VicePresidente del Circolo della Stampa e Stampa Estera Costa d’Amalfi e Coordinatore del Comitato scientifico dell’ Associazione Culturale CEO), Alfonso Vincenzo Mauro ( poeta e traduttore, coideatore e coorganizzatore de La Congrega Letteraria, giurato del Concorso internazionale di poesia “Parasio – Città di Imperia”), Pierangelo Consoli ( scrittore e musicista, finalista con il romanzo “Salta tutto” al Premio Letterario RAI”La Giara”).

Dedicato alle scuole secondarie di primo grado è stato inserito il PREMIO “FELICE TOMMASONE”, un concorso di scrittura creativa per giovani talenti intitolato a Felice Tommasone, scrittore e insegnante , scomparso nel 2017.

Vince: “Il ragazzo che non sapeva sorridere” di La Sala Nicolò Rosario della Scuola Media “Rita Levi Montalcini” di Salerno La Giuria ha inoltre segnalato per la qualità del prodotto con una Menzione Speciale: “Un cuore per due” di Rosa Gerardina della scuola media “Michele Pironti” di Montoro e “Neve” di Frate Alessandra della scuola media “Michele Pironti” di Montoro , “Ilaria” di Viscardi Stefania della scuola media “Fresa-Pascoli” di Nocera Superiore (SA).

PREMIO “RACCONTAMI UNA FOTO”

Per le sezione della scuola secondaria di secondo grado vincono I Talenti di Alphanus 2018 :

Menzione Speciale:

“ Un piccolo pezzo di paradiso ” di Ignone Maria Grazia del liceo artistico “Edgardo Simone” di Brindisi;

” di Ignone Maria Grazia del liceo artistico “Edgardo Simone” di Brindisi; “ Bright Dream ” di Landi Martina della IVA del liceo musicale “Alfano I

” di Landi Martina della IVA del liceo musicale “Alfano I “Fino all’ultimo tramonto” di Vita Simona del liceo artistico “Edgardo Simone” di Brindisi,

Terza classificata : “La bellezza della vita non muore mai” presentato da Boccarelli Ilenia del Liceo Artistico “Pietro Colonna” di Galatina (LE), accompagnata dalla prof.ssa Specchia Domenica

Seconda classificata: “Come una rosa…la vita” presentato da Giugliano Federica della IIIB del liceo linguistico “Alfano I” e

prima classificata: “Colors” presentato da Scolletti Emanuela del Liceo Artistico “Fortunato Depero” di Rovereto (TN)

PREMIO SCIENZE

Menzione Speciale la seguente opera:

“ Il canto delle sirene ” di Raganato Martina del Liceo Artistico “Pietro Colonna” di Galatina (LE)

” di Raganato Martina del Liceo Artistico “Pietro Colonna” di Galatina (LE) terza classificata : “L’acqua, fonte di vita” presentato da Lodeto Alice Ines del liceo scientifico “Leonardo Leo” di San Vito dei Normanni (BR) ;

: “L’acqua, fonte di vita” presentato da Lodeto Alice Ines del liceo scientifico “Leonardo Leo” di San Vito dei Normanni (BR) ; seconda classificata : “Water wars” presentato da Gallo Gianmarco della IB del liceo Scientifico Scienze Applicate con Curvatura Musicale dell’Alfano I ;

: “Water wars” presentato da Gallo Gianmarco della IB del liceo Scientifico Scienze Applicate con Curvatura Musicale ; prima classificata: “Chiudi il rubinetto” presentato da Mauro Francesco della VAS

PREMIO MUSICAT

Terza classificata : “Esta noche” di Polisciano Francesco IVAm Liceo “Alfano I”

– seconda classificata : “Oltre” di Baselice Michela IIIBm Liceo “Alfano I”con MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA;

: “Esta noche” di Polisciano Francesco IVAm Liceo “Alfano I” : “Oltre” di Baselice Michela IIIBm Liceo “Alfano I”con MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA; prima classificata : “Dear mama” di Saponaro Diego del liceo artistico “Edgardo Simone” di Brindisi .

Le opere in ceramica donate alla giuria sono state realizzate dall’artista Rossella Nicolò e le performance in danza con le coreografie curate da Francesca Mirra , la musica live dell’Ensemble Jazz del Liceo “Alfano I” diretta dai Maestri Giuseppe Esposito e Maria Teresa Petrosino, hanno coinvolto il pubblico di studenti e docenti pervenuti da tutte le scuole d’Italia, dal sud e dal nord, dalla Regione Campania in questa che rappresenta la festa di una sana competizione finalizzata alla valorizzazione le potenzialità dei giovani.

Gilda Ricci