Green Game, ancora protagonisti gli studenti di Battipaglia.

Nel sistema della raccolta differenziata il Cittadino è il primo anello del ciclo ed è colui che deve avere tutte le informazioni necessarie per svolgere questo compito nella maniera più corretta possibile.

La raccolta differenziata rappresenta un sistema di raccolta dei rifiuti che i cittadini fanno differenziando prodotti in base al tipo di materiale e diversificandoli dalla raccolta totalmente indifferenziata. Il fine è avviare ciascun rifiuto differenziato verso il trattamento di recupero e riciclo permettendo quindi di non utilizzare materie prime per la produzione di nuovi imballaggi.

Green Game è nato per sensibilizzare ed informare i cittadini partendo dai più giovani, gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori di II grado, i cosiddetti “nativi ambientali”, usando una tecnica innovativa e coinvolgente che raccoglie ovunque unanimi consensi.

Ottimi i risultati ottenuti durante la fase di verifica con l’85% di risposte esatte date proprio dagli studenti che hanno appreso le nozioni fondamentali che i Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, promotori dell’iniziativa, avevano l’obiettivo di trasferire.

Mercoledì Green Game ha coinvolto gli studenti del Liceo E. Medi di Battipaglia.

“Attività interessante e proficua – ha esordito Valentina Ansalone, docente del Liceo Medi – “In questo modo i ragazzi diventano cittadini “consapevoli” delle problematiche ambientali”.

“Bella attività perché così evidenziamo i reali problemi dell’ambiente – ha dichiarato la professoressa Mirella Petrosino – “I ragazzi hanno capito in modo più dettagliato il sistema della raccolta differenziata.”

“Attività molto bella, interessante e stimolante per i ragazzi – ha proseguito la professoressa Cinzia Santoro – Molto efficace il metodo di apprendimento. Complimenti!”.

Da Battipaglia, Green Game tornerà a Benevento giovedì e concluderà il tour a Giugliano in Campania.

Tantissima attesa e trepidazione per la Finalissima Regionale del 9 gennaio a Città della Scienza. Sono attesi oltre 52 Istituti Scolastici che si contenderanno il titolo di CAMPIONE REGIONALE GREEN GAME CAMPANIA.

Green Game è patrocinato da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e da Regione Campania. Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook ed Instagram “Greengameitalia”.