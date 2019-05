Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca, sabato 18 a Sala Consilina.

L’aggregazione e l’amicizia tra tutti gli studenti del Vallo di Diano saranno il filo conduttore della Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca, in programma a Sala Consilina sabato 18 maggio. Non a caso: l’evento vede infatti tra gli organizzatori gli studenti di tre diversi Licei valdianesi: l’Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula, e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio. Per consentire la realizzazione della kermesse, patrocinata dal Comune di Sala Consilina, il sindaco Francesco Cavallone ha messo a disposizione la propria indennità di carica. I dettagli della manifestazione sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa svoltasi presso l’aula consiliare del Comune salese, alla presenza del primo cittadino, della consigliera delegata alle Politiche Giovanili Elena Gallo, e di una delegazione degli studenti promotori.

A partire dalle 9:30 della mattina, e fino a tarda notte, sabato 18 maggio l’Arena del Polo Culturale Cappuccini sarà animata dalla presenza di centinaia di giovani, provenienti da tutte le Scuole valdianesi, impegnati in numerose attività attraverso le quali potranno esprimere i loro talenti artistici. Si allestiranno ad esempio pannelli sui quali, nell’arco della giornata, i ragazzi saranno liberi di eseguire graffiti e disegni, che verranno poi esposti di sera attraverso una piccola mostra. Sul palco, nel corso della giornata, si alterneranno gruppi musicali e corali, ed esibizioni di danza e sketch teatrali. Gruppi di hip-hop e break dance avranno a disposizione diverse aree per esibirsi e per coinvolgere il pubblico presente. Insomma ci sarà spazio e tempo per creatività e divertimento, nel nome della socializzazione e della fratellanza tra giovani.

Alle 19:00 avrà poi inizio il “Concertone”, che vedrà sul palco tra gli altri I Distributori di Camelie, Dark feeling, Il Conscious, Il Falsaro, Alessia Mazzariello, Mezzo Metro, Peto Fetish, Spina, Andrea Tartaglia e Le Mandorle. La serata sarà conclusa da un DJ SET.