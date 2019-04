Gemellaggio del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno con III Liceum Ogolnokształcące Jan Kochanowski di Cracovia (Polonia) dal 9 al 16 Aprile con docenti e studenti polacchi a Salerno.

Per il secondo anno il liceo “Alfano I” di Salerno e il III Liceum Ogolnokształcące Jan Kochanowski di Cracovia (Polonia) ospitano a vicenda con lo scambio culturale studenti e docenti dei due Istituti.

Lo scopo dello scambio è quello di dare la possibilità a insegnanti e alunni dei due paesi di lavorare insieme su un tema di interesse comune, nell’ambito della normale attività scolastica, con l’obiettivo di scambiare esperienze, esplorare aspetti della diversità culturale, sociale ed economica dell’Europa, migliorare la propria cultura generale e imparare a comprendere meglio ed apprezzare i reciproci punti di vista.

In particolare, lo scambio vuole promuovere e sviluppare tra i giovani la consapevolezza della cittadinanza europea,rafforzare la dimensione europea a tutti i livelli e agevolare un ampio accesso transnazionale alle risorse educative in Europa, promovendo nel contempo le pari opportunità in tutti i settori dell’istruzione, attraverso un miglioramento quantitativo e qualitativo della conoscenza delle lingue, della cooperazione e incoraggiando l’istruzione aperta e a distanza.

Lo scambio culturale con la Polonia contribuisce ad incoraggiare le innovazioni nello sviluppo di prassi e materiali didattici, nonché esaminare questioni di interesse comune in ambiti di politica educativa

Il progetto di scambio ha scelto questa volta la celebrazione del Centenario della nascita dello scrittore GUSTAW HERLING – 1919 2019

“Dalla Polonia a Napoli: per le intenzioni della vita contro le intenzioni di ogni potere”, analizzando con tutti i ragazzi e i docenti alcuni punti quali:

L’esperienza di reclusione nel gulag sul Mar Bianco alla battaglia di Montecassino;

L’incontro con Benedetto Croce ed una vita vissuta nella città di Napoli, dove è morto il 4 luglio del 2000 (era nato a Kielce il 20 maggio 1919) e dove più numerose sono le tracce della sua avventura umana e intellettuale;

Da “Un mondo a parte” fino a “Requiem per il campanaro

Si allega programma delle attività

Programma Scambio Culturale

Liceo “Alfano I” di Salerno – III Liceum Ogolnokształcące “Jan Kochanowski” di Kraków

9-16 Aprile 2019

Martedì 09 aprile

Accoglienza in serata degli studenti e docenti presso il liceo “Alfano I”;

Mercoledì 10 aprile

Ore 10 incontro di benvenuto a scuola;

Pomeriggio: attività in città per familiarizzare con la lingua italiana;

Giovedì 11 aprile

Visita agli Scavi di Ercolano

ore 9,00

gruppo guida in italiano

gruppo guida in inglese;

Pizza a metro a Vico Equense;

Visita a Sorrento;

Venerdì 12 aprile

Giornata a Napoli

Mattina: Visita al Museo di Capodimonte

ore 9,15 gruppo italiano

ore 9,30 gruppo polacco (lingua inglese);

Centro storico e pranzo in pizzeria;

Sabato 13 aprile

Visita alla Reggia di Caserta;

Domenica delle Palme 14 aprile

Giornata in famiglia;

Lunedì 15 aprile

Visita alla città di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019;

Martedì 16 aprile

Mattina: Attività a scuola;

Pomeriggio: partenza.