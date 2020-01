Francesco Baccini, Massimo Bonetti e Marcello Cirillo al Liceo Musicale di Eboli.

Sabato 25 gennaio l’Istituto d’Istruzione Superiore “Perito-Levi-Daniele” di Eboli celebra i primi 5 anni di vita del suo Liceo Musicale . Tanti artisti illustri per festeggiare il completamento del primo ciclo di studi che a luglio porterà i primi studenti a tagliare il traguardo della Maturità con l’indirizzo Musicale. Accanto all’Orchestra e al Coro del Liceo Musicale ci saranno infatti: il cantautore Francesco Baccini , l’attore Massimo Bonetti , il regista Luca Guardabascio , il cantante Marcello Cirillo , la cantante Concetta De Luisa e il Trio Capri Jazz . Presenterà la serata Angela Clemente .

A soli otto giorni dal successo della Notte dei Licei Classici che venerdì scorso ha portato al “Perito-Levi-Daniele” di Eboli centinaia di giovani e di famiglie per una scuola aperta al territorio e alla cultura, in cui i laboratori realizzati dai giovani studenti del Liceo Classico e del Liceo Classico Europeo, hanno fatto da cornice ad importanti riflessioni culturali e sociali sul rapporto dell’uomo con l’Ambiente e sulle dinamiche delle migrazioni viste alla luce della Storia Antica, sabato 25 gennaio, a partire dalle ore 18,00, presso l’Auditorium dell’Istituto, in via Perito, ad Eboli, si celebreranno i primi 5 anni di vita dell’indirizzo Musicale che tante soddisfazioni sta dando ai giovani, alle famiglie e al territorio.

Il Liceo Musicale all’interno del “Perito-Levi” ha preso il via infatti nel settembre del 2015, e proprio quest’anno vedrà i primi studenti affrontare l’esame di Maturità. In questi anni, grazie al lavoro di un corpo docenti di grande valore e all’impegno dei ragazzi, il Liceo Musicale, intitolato a “Pino Daniele”, è divenuto un punto di riferimento a livello provinciale per questo indirizzo di studi e la sua Orchestra oggi è richiesta in molteplici manifestazioni pubbliche.

Il “Perito-Levi-Daniele” è parte importante di un vero e proprio Polo Liceale che ha al proprio interno lo storico Liceo Classico “Enrico Perito” che oggi ha anche l’indirizzo di Liceo Classico Europeo, il Liceo Artistico “Levi” e appunto il Liceo Musicale “Daniele”. Un vero e proprio patrimonio culturale al servizio del territorio e delle comunità.

Per celebrare questo primo traguardo che sta per essere tagliato, nasce l’evento “Il…Lustro”, realizzato, come si legge sull’invito “con la complicità del Liceo Artistico “Carlo Levi” e del Liceo Classico “Enrico Perito”.

Attorno all’Orchestra e al Coro del Liceo Musicale che conta oltre 80 giovani musicisti, guidati da valenti docenti e veri e propri Maestri, oltre al Dirigente Scolastico, Giovanni Giordano, al Sindaco di Eboli, Massimo Cariello e all’Assessore all’Istruzione, Angela Lamonica, ci sarà l’intera comunità scolastica e le loro famiglie. Ma ci saranno anche ospiti di eccezione come il cantautore Francesco Baccini, l’attore e regista Massimo Bonetti, il regista Luca Guardabascio, il cantante e musicista, Marcello Cirillo, la cantante Concetta De Luisa e il Trio Capri Jazz. Condurrà la serata la presentatrice Angela Clemente.

L’iniziativa è aperta a tutti.