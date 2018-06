Fiera dell’Alternanza, giovedì 7 al Basilio Focaccia.

Per testimoniare, condividere e divulgare le attività svolte dai nostri studenti durante i diversi percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, nonché per valorizzare il significativo sostegno che ci è stato offerto dalle Aziende, dagli Enti e dalle altre Istituzioni presenti nel nostro territorio, il 7 giugno 2018 (ore 9.00-13.00), presso la Sede Centrale dell’ Istituto in via Monticelli 1, si terrà la “Fiera dell’Alternanza”.

In tale occasione, tutti i soggetti della realtà produttiva, culturale ed istituzionale con cui abbiamo stipulato una convenzione si presenteranno a un variegato pubblico esterno e mostreranno i risultati del percorso di Alternanza Scuola Lavoro effettuato con gli studenti del relativo indirizzo di studio.

BROCHURE FIERA ALTERNANZA

Nell’ambito della manifestazione è previsto un Workshop dal titolo “Alternanza Scuola Lavoro: il senso di un’alleanza” che si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 11.30, come di seguito riportato:

PROGRAMMA

Introduzione del Dirigente Scolastico Renata Florimonte

Saluti istituzionali

Vincenzo Napoli: Sindaco Comune di Salerno

Il raccordo con il mondo del lavoro

Pasquale Sessa: Vice Presidente Confindustria di Salerno

Testimonianze degli studenti

Il raccordo col mondo dell’Università e della Ricerca

Mario Vento: Direttore Dipartimento Ingegneria dell’Informazione, Elettrica e Matematica Applicata UNISA

Genoveffa Tortora: Professore Ordinario Dipartimento di Informatica UNISA

Testimonianze degli studenti

Il raccordo con la realtà culturale del territorio

Francesco Uliano Scelza: Funzionario Archeologo Parco Archeologico di Paestum

Renato Dentoni Litta: Direttore Archivio di Stato di Salerno

Tommaso Scelza: Architetto – Parco Archeologico di Pontecagnano

Testimonianze degli studenti

Il raccordo con le istituzioni

Franco Picarone: Presidente Commissione Bilancio Regione Campania – Sviluppo industriale e Zone Economiche Speciali