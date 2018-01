Espedito De Marino e l’Orchestra del Liceo Alfano I ricordano Paolo Morelli, la voce degli Alunni del Sole.

L’Orchestra Scolastica Etno Popolare “Alfano I° x la Canzone Napoletana”, ensamble stabile del Liceo Statale “Alfano I°” di Salerno diretta dal M° Espedito De Marino, celebra Paolo Morelli, Coofondatore deli “Alunni del sole” e autore della celebre “A Canzuncella”, che nel 1997 il grande Roberto Murolo ebbe a definire “ … un componimento che rilancia la nuova Canzone Napoletana d’Autore …” e che da qualche tempo lo stesso M° De Marino, in ricordo di quella straordinaria “annata” che vide anche Pino Daniele scrivere “Napule è”, mette in scaletta nei suoi eventi Internazionali atti alla Internazionalizzazione della Canzone Napoletana d’Autore.

L’Evento si tiene Lunedi 29 Gennaio 2018 alle Ore 16.30 presso l’Aula Magna dello stesso Liceo a Salerno in Via dei mille in occasione del 71° compleanno in Cielo di Paolo Morelli (29/1/1947) alla presenza del fratello di Paolo, M° Bruno Morelli (Altro Coofondatore degli “Alunni del sole” … coautore di altre meravigliose Canzoni …), del DS dell’Alfano Elisabetta Barone e della Pittrice Salernitana Laura Bruno.

I discenti riproporranno l’accattivante Canzuncella senza pletoriche orchestrazioni, con l’intimità propria dell’autore ma con slancio armonico e ritmico che si interseca fra plettri, corde, fiati e percussioni che sottolineano una vocalità melodica e armonica del terzo millennio.

L’Ingresso è libero