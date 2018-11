Erasmus+, una studentessa del Mattei Fortunato di Eboli a Valencia.

“Prof sono atterrata!!!!”: è il primo messaggio che arriva da Martina , appena l’aereo con cui è partita da Fiumicino tocca terra a Valencia. Martina Gallo è una dei sette alunni della sede di Bellizzi del Mattei- Fortunato che in questi giorni ha raggiunto la Spagna per espletarvi il tirocinio formativo previsto dal Programma Erasmus Plus, finanziato dalla Comunità Europea.

Dopo aver percorso un iter selettivo gli alunni del Mattei sono stati convocati per avviare il loro percorso in Erasmus. Giunti all’aeroporto sono stati accolti dai tutor spagnoli ed accompagnati presso gli alloggi che li ospiteranno per i prossimi cinque mesi. I neodiplomati verranno avviati alla lingua spagnola attraverso corsi full immersion e poi introdotti ognuno nell’azienda piu’ adatta al talento affiorato durante i colloqui. Si occuperanno di logistica, controllo e gestione merci, dell’area amministrativa ed informatica di piccole e grandi aziende e qualcuno addirittura è destinato a svolgere mansioni di carattere amministrativo in quellq che in Spagna chiamano Escuela de Ciencia ( scuola di informatica , robotica ed elettronica).

E’ entusiasta delle performance la professoressa Laura Maria Cestaro, Dirigente Scolastico della laborioso Istituto-“ Dare impulso alle attività di internazionalizzazione attraverso le mille opportunità offerteci dalla Comunità Europea – dice la Preside- continua ad essere uno degli obiettivi di processo piu’ ambiziosi della nostra Offerta Formativa” . E’ per questo che ultimamente, il Mattei Fortunato sembra essersi ritagliato un ruolo di leadership in questo tipo di percorsi, tra l’altro amatissimi dagli studenti, grazie ai replicati riconoscimenti ( l’ultimo è proprio di questi giorni) della Comunità Europea. Premiata del prestigioso ” Quality Label Europeo” per il progetto E-twenning( gemellaggio elettronico) la referente all’internazionalizzazione dell’ Istituto, professoressa Maria Ripa ha già messo a punto il nuovo programma che coinvolgerà le classi terza e quarta della sede Bellizzi dal titolo “A calendar2019:Aeronautics a wonderful world!”e che verrà presentato agli ormai imminenti appuntamenti di orientamento in agenda per la fine di questo autunno.