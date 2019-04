EasyBasketinClasse, mercoledì 17 a Sala Consilina.

Dopo un tour di cinque tappe in giro per l’Italia, che ha raccolto grande entusiasmo tra grandi e piccini, Sala Consilina (SA) si appresta ad ospitare mercoledì 17 aprile il sesto e ultimo incontro nazionale EASYBASKETinCLASSE, il progetto della Federazione Italiana Pallacanestro per la scuola primaria che ha coinvolto dal 2017 6.630 classi con oltre 132mila alunni di tutta Italia.

L’appuntamento di Sala Consilina, unico nel sud Italia, vedrà la presenza tra gli altri di un campione assoluto della pallacanestro: Giacomo Galanda, capitano della Nazionale, Medaglia d’Argento 2004 e Oro ad Eurobasket 1999.

Tutti i dettagli del progetto EASYBASKETinCLASSE e della tappa in programma a Sala Consilina saranno resi noti nel corso della CONFERENZA STAMPA di presentazione che avrà luogo LUNEDÌ 15 APRILE, con inizio alle ore 12:00 presso l’Auditorium Cappuccini di Sala Consilina. All’incontro prenderanno parte tra gli altri sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone, il sindaco di Atena Lucana Luigi Vertucci, gli assessori delegati allo sport dei due comuni Elena Gallo e Maurizio Camerota, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Sala Consilina – Viscigliete Patrizia Giovanna Pagano, la responsabile del progetto e Consigliere Regionale FIP Campania Simona Sica, il Consigliere Federale Nazionale Giancarlo Rossini, il Presidente FIP Campania Manfredo Fucile, ed il presidente del Comitato Provinciale di Salerno Carlo Rizzo.