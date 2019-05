Duathlon, i ragazzi del Da Vinci di Vallo alla fase nazionale.

Ancora un successo per i ragazzi del Liceo Scientifico Sportivo di Vallo della Lucania “Leonardo Da Vinci”!

I nostri ragazzi si sono affermati anche nella disciplina del Duathlon, versione ridotta del Triathlon, nella fase regionali dei Giochi Sportivi Studenteschi. Congratulazioni da parte del dirigente scolastico per la splendida vittoria nelle varie categorie: Categoria Allieve Femminile: 1° classificata: Noemi Cappetta Categoria Allievi Maschile: 2° classificato: Giulio Carinci Categoria Allievi/e Staffetta: 1° classificata la squadra formata da: Noemi Cappetta, Gianluca Astore, Anastasia Kochubey, Mattia Mangia Il dirigente scolastico Antonio Iannuzzelli elogia lo splendido risultato raggiunto ancora una volta con la collaborazione del docente di Scienze Motorie Carmelo Bifano, che ha accompagnato i ragazzi durante la performance individuale e a staffetta del 3 maggio u.s. presso la Fondazione Banco Napoli, nel complesso immobiliare Bagnoli (ex Base Nato).

Gli atleti saliti sul podio parteciperanno alla fase nazionale in programma il 30 e 31 maggio a Porto Sant’Elpidio e che è organizzata dalla Federazione Italiana Triathlon con al proprio fianco il MIUR – Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca.