Cyberbullismo, flash mob a Battipaglia mercoledì 6.

Mercoledì 6 febbraio 2019, giorno dedicato alla “sicurezza on line”, l’Istituto Comprensivo “A. Gatto” di Battipaglia, guidato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Lea Celano, si mobilita per un Flash Mob al fine di ricordare le vittime del bullismo e del cyberbullismo, fenomeno dilagante tra le nuove generazioni.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado e le classi quinte della primaria sfileranno in corteo per le vie cittadine, arrivando in Piazza Aldo Moro per una manifestazione musicale e riflessiva sulla tematica. Tutti uniti per sostenere il motto dell’istituto comprensivo battipagliese “non postare per non far male”.

La manifestazione nasce dal progetto d’Istituto “Bullismo, cyberbullismo? No grazie” coordinato dalla prof.ssa Carmela Travaglione. Un modo – afferma la docente – per sensibilizzare i ragazzi ad un uso corretto e responsabile della comunicazione multimediale.