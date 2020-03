Coronavirus, Naddeo (ANP): era il caso di valutare una proroga della chiusura delle scuole.

Il Presidente Provinciale dell’Associazione Nazionale Presidi di Salerno, Claudio Naddeo, dirigente scolastico dell’IIS “Trani-Moscati” e rettore del Convitto Nazionale “Torquato Tasso” di Salerno, nella piena condivisione dell’appello del Presidente della Giunta Regionale al senso di responsabilità rivolto ai cittadini, chiede di valutare l’opportunità di una proroga della sospensione delle attività didattiche ancora per qualche giorno, nell’attesa che rientri del tutto l’emergenza dovuta alla diffusione del virus Covid-19.

Le scuole hanno provveduto alla sanificazione degli ambienti ma ogni sforzo rischierebbe di essere vanificato da una riapertura frettolosa, considerati non tanto i rischi connessi alla semplice permanenza negli edifici scolastici, bensì agli spostamenti su mezzi pubblici degli studenti, in tantissimi casi pendolari.

È chiaro che non si possono paralizzare le attività scolastiche sine die, ma qualche giorno in più potrebbe servire a far rientrare ulteriormente la situazione di allerta nonché a tranquillizzare le famiglie e gli studenti.

I dirigenti, sulla scorta delle sollecitazioni che l’ANP nazionale rivolge al Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, sono concordi nell’attivare modalità di formazione a distanza così da non interrompere il percorso didattico d’apprendimento.