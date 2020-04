Continua Matematica&Realtà al De Filippis-Galdi di Cava.

Non si ferma e continua in modalità di Didattica a distanza Matematica&Realtà, progetto promosso dai docenti del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia, i professori Anna Salvadori e Primo Brandi, e, ormai, attività extracurriculare consolidata al Liceo De Filippis-Galdi di Cava de’ Tirreni, scuola capofila.

E’ quanto ha voluto il team di lavoro, la dirigente scolastica Maria Alfano e i docenti di Matematica e Fisica del Liceo classico, Donatella Ferraioli e Ivan Adorno Mascolini, per far sì che la sospensione delle lezioni in presenza, imposta dalle misure governative di contenimento dell’epidemia da Covid-19, non interrompa un cammino che ha registrato sempre un grande successo per gli allievi del liceo De Filippis Galdi e delle scuole in rete del territorio.

Matematica e Realtà è un programma di innovazione didattica che promuove l’interazione dinamica tra mondo reale e mondo matematico come elemento chiave del processo di insegnamento-apprendimento e che si propone di stimolare i ragazzi ad utilizzare le conoscenze e le competenze matematiche acquisite a scuola, per orientarsi nella moderna società della conoscenza e gestire le proprie scelte in modo consapevole e attivo.

Due le tappe chiave dell’intero percorso già avviato nelle aule scolastiche nello scorso mese di febbraio. Il 28 aprile è in programma la Gara di Modellizzazione Matematica che vedrà impegnati gli allievi delle scuole della rete: gli Istituti Comprensivi Carducci-Trezza e San Nicola, presieduti dalle Dirigenti scolastiche Filomena Adinolfi e Raffaelina Trapanese, e il Liceo classico “Marco Galdi” con le classi 2 A e 2 B.

La Gara di Modellizzazione Matematica rappresenta il momento finale dei vari lavori eseguiti dagli alunni, e permette, quindi, una prima verifica di quanto svolto in ottica M&R.

Gli studenti che avranno superato con successo la competizione saranno ammessi alla prova nazionale del 28 maggio per la migliore Comunicazione Matematica, ultima tappa di Matematica&Realtà, che, quest’anno, non avrà luogo nella prestigiosa sede dell’Università di Perugia ma si svolgerà in modalità di didattica a distanza in tutte le città d’Italia partecipanti.