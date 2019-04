Concerto di beneficenza all’Alfano I giovedì 11.

A conclusione del progetto previsto dal PTOF del Liceo “Alfano I” di Salerno “Cittadini del mondo”, rivolto a tutti gli alunni del Liceo “, il giorno 11 Aprile2019 alle ore 19:00, si terrà, nell’Aula Magna dell’ Istituto, in Via dei Mille 41, un concerto di beneficenza il cui ricavato andrà devoluto ai missionari animatori di questa iniziativa.

La partecipazione attiva degli alunni ha consentito loro di acquisire conoscenze e competenze necessarie a svolgere un ruolo attivo ed efficace nella vita pubblica rendendoli consapevoli dei loro diritti e doveri, del rispetto e della solidarietà dovuta a tutti gli uomini di qualsiasi etnia , cultura e religione.

Attraverso uno studio e un’analisi della società attuale, riscontrate le continue mutazioni in Europa e nel mondo, i giovani hanno affrontato in maniera critica questioni relative alla giustizia sociale, ai diritti umani, alla coesione sociale e all’interdipendenza globale imparando a discutere e confrontarsi con opinioni diverse in modo costruttivo e democratico.

Saranno presenti la d.s. Elisabetta Barone, i missionari e i docenti che hanno animato gli incontri formativi.