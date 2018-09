Cammarota: manca certificazione antisismica nelle scuole.

“Nel corso dell’audizione in Commissione Trasparenza dell’ing. Mastrandrea, responsabile della manutenzione del patrimonio edilizio del Comune di Salerno, è emerso che le scuole cittadine sono per la maggior parte sfornite della certificazione antisismica, anche perché di vecchia costruzione precedente alla normativa, e quindi di sicurezza strutturale”.

Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione Trasparenza avv. Antonio Cammarota, il quale evidenzia come nel corso dell’audizione è emerso che “per 29 plessi su oltre 50 si è in attesa dei fondi ministeriali richiesti per 3 MLN di euro e affidati alla riapertura dei termini che dovrebbe verificarsi con il decreto milleproroghe”, ma è evidente che “senza le verifiche di vulnerabilità non è possibile parlare di sicurezza”.

“Nondimeno”, conclude Cammarota, “dall’audizione è emerso che sono stati adottati comunque i piani di evacuazione per tutte le possibili emergenze, e che per la certificazione antincendio sarebbe tutto regolare anche perché qui la proroga al 31 dicembre appare certa”.