Al via la sesta edizione di School Movie, presentazione a Palazzo Sant’Agostino.

Si è svolta questa mattina, presso il salone Bottiglieri della Provincia di Salerno, la conferenza stampa di presentazione della VI Edizione di School Movie.

All’evento hanno preso parte don Aniello Manganiello, prete anticamorra, Enza Ruggiero, ideatrice e presidente dell’associazione culturale School Movie, i sindaci dei comuni che hanno aderito al progetto, nonché i docenti, i dirigenti scolastici e gli alunni protagonisti della VI Edizione del progetto.

Dopo i saluti del presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, sono intervenuti il responsabile della segreteria del presidente della Regione Campania Franco Alfieri, Antonia Grimaldi e il senatore Vincenzo Carbone.

La Finalissima di School Movie si terrà giovedì 19 Luglio 2018, nella magica cornice del Giffoni Experience.Tra gli ospiti,il giornalista Rai Michele Cucuzza, presidente di giuria. La premiazione dei vincitori del progetto School Movie si svolgerà alle ore 12.00 per le scuole primarie, alle ore 15.00 per il premio COMIX e alle ore 19.30 per le scuole secondarie di I grado, presso la Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana, Sala Alberto Sordi. La premiazione sarà affidata a diverse peronalità del mondo del giornalismo e del cinema d’autore.