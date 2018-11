A Sud del Sessantotto, il libro di Piero Antonio Toma giovedì 29 al Liceo Da Vinci.

Giovedì 29 novembre alle ore 11 presso il Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Salerno, via Principessa Sichelgaita, si svolgerà, nel Teatro “Genovesi”, la prima presentazione nazionale del libro “A sud del Sessantotto, tra storia e storie” (Guida editori) di Piero Antonio Toma, giornalista e scrittore.

Dopo il saluto del preside Nicola Annunziata e della docente Pina Masturzo, ne parleranno con l’autore il professor Vittorio Dini dell’Università di Salerno, l’architetto Gerardo Mengoni e il giornalista Eduardo Scotti.

Il cantautore Lino Blandizzi interpreterà alcune canzoni dell’epoca (Bob Dylan, Aretha Franklin, Adriano Celentano e Mina).

Il libro si snoda su due binari, lo storico – con la partecipazione di molti protagonista del ‘68, studenti, docenti, attori, registi, scrittori – e quello più squisitamente romanzesco con la storia d’amore che sboccia fra due ragazzi che s’incontrano per la prima volta mentre stanno andando a iscriversi alla Facoltà di Architettura e che via via parteciperanno alle manifestazioni, alle occupazioni e alle proteste del Movimento studentesco. Che cosa rimane di quella stagione giusto a mezzo secolo di distanza? Tra storia e storie, il volume cerca di porre in risalto gli aspetti storicamente più rilevanti, fra successi e insuccessi, di quella stagione.