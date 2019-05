A Scuola di Futuro – Salerno 2030, cerimonia conclusiva al Teatro Augusteo.

“Salerno 2030. A scuola di futuro”: si conclude domani, al Teatro Augusteo di Salerno (dalle ore 10) il progetto finalizzato alla tutela dell’ambiente attraverso una sistematica azione di supporto alle scuole.

Il progetto è stato rivolto alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° Grado e alle Scuole Secondarie di 2° Grado, ed è stato ideato per diffondere nel mondo della scuola le conoscenze necessarie per affrontare le problematiche che caratterizzano la nuova epoca globale in cui ci troviamo.

Interverranno: Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’assessore alla Pubblica Istruzione Eva Avossa e l’assessore all’Ambiente e allo Sport Angelo Caramanno.

Nel corso della mattinata saranno premiati 16 video degli studenti di 14 istituti superiori che hanno partecipato. Oltre 2000 alunni hanno preso parte ai seminari propedeutici ai lavori che saranno presentati e premiati domani. Nel pomeriggio, invece, saranno premiati i video degli alunni delle scuole primarie che hanno aderito al medesimo progetto.