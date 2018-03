20 incontri nelle scuole su sana alimentazione e prodotti a marchio comunitario con il Carciofo di Paestum IGP.

Lunedì 19 marzo parte un ciclo di 20 giornate incentrate sui temi della sana alimentazione, tutela dell’ambiente e produzioni tipiche, dirette a studenti di scuole primarie, secondarie e superiori.

L’iniziativa rientra nel progetto di promozione 2018 del Carciofo di Paestum IGP promosso dalla O.P. Terra Orti con la Misura 321 del PSR Campania 2014-2020 e nasce dalla necessità di diffondere la cultura della sana alimentazione già dai primi anni di apprendimento, perché solo in questo modo è possibile formare una generazione di consumatori attenti e consapevoli.

Nel corso delle giornate, con il coinvolgimento degli insegnati e di formatori specializzati, si proverà a trasmette ai giovani studenti una serie di semplici informazioni volte a migliorare la conoscenza dei regimi di qualità, delle caratteristiche dei processi produttivi, delle proprietà qualitative, nutrizionali e organolettiche dei prodotti a marchio come il Carciofo di Paestum IGP.

Verranno svolti giochi e quiz di cultura dell’alimentazione e dei prodotti a marchio comunitario, distribuzione di materiale informativo e prove di preparazione di piatti a base di Carciofo di Paestum in modo da lasciare nei ragazzi un segno tangibile e positivo dell’azione nel suo insieme.

Le date e le sedi degli istituti scolastici dove verranno svolte le iniziative sono state scelte in base all’integrazione dei programmi scolastici, laddove questi già prevedono la trattazione di temi legati all’educazione alimentare.

La prima giornata si terrà lunedì 19 marzo presso le Elementari (plesso Loc. Laura) dell’I.C. Capaccio Paestum (SA). Poi il calendario proseguirà come segue: martedì 20 marzo I.C Capaccio Paestum – Elementari (plesso Loc. Gromola)- Capaccio Paestum (SA); mercoledì 21 marzo l’I.C. Capaccio Paestum – Elementari (plesso Loc. Licinella – Capaccio Paestum (SA); giovedì 22 marzo I.C. Capaccio Paestum – Elementari (plesso Loc. Capaccio)- Capaccio Paestum (SA), venerdì 23 marzo I.C. Capaccio Paestum – Elementari (plesso Loc. Ponte Barizzo) – Capaccio Paestum (SA), lunedì 26 marzo I.C Montecorvino Pugliano – Elementari – Montecorvino Pugliano (SA), martedì 27 marzo I.C Montalcini – Medie e Elementari – Salerno (SA), mercoledì 28 marzo I.C. Pontecagnano – Medie – Pontecagnano (SA), lunedì 16 aprile l’I.C. Pontecagnano – Elementari – Pontecagnano (SA), martedì 17 aprile I.C. Montecorvino Pugliano – Medie – Montecorvino Pugliano (SA), mercoledì 18 aprile ProfAgri – Scuole superiori – Castel San Giorgio (SA), giovedì 19 aprile ProfAgri – Scuola superiori – Capaccio (SA), lunedì 23 aprile ProfAgri – Scuola superiore– Salerno (SA), martedì 24 aprile ProfAgri – Scuola superiore – Angri (SA), giovedì 26 aprile ProfAgri – Scuola superiore – Battipaglia (SA), mercoledì 2 maggio ProfAgri – Scuola superiore – Sarno (SA), giovedì 3 maggio I.C. Salvemini – Medie – Battipaglia (SA), venerdì 4 maggio I.C. Salvemini – Elementari – Battipaglia (SA), lunedì 7 maggio l’I.C. Salvemini – via Etruria – Elementari – Battipaglia (SA), martedì 8 maggio presso I.C. Salvemini – via Etruria – Medie – Battipaglia (SA).

L’iniziativa mira a formare una futura generazione di consumatori attenti e consapevoli ma che nell’immediato sia capace di orientare gli acquisti di alimenti dei genitori verso prodotti più sani ed in particolare verso il carciofo di Paestum I.G.P.