Corsi online: tutti i vantaggi dell’imparare restando a casa

Le potenzialità di internet sono molto numerose e includono anche il mondo dell’apprendimento. Se un tempo per imparare nuove nozioni era necessario assistere a delle lezioni frontali in presenza di un insegnante, oggi è possibile fare tutto ciò su internet, acquistando il pieno controllo su dove e quando imparare.

I vantaggi dei corsi online

Non è un segreto che il mondo digitale permette di portare in casa attività che prima erano possibili solo fuori dalla propria abitazione. Uno dei più grandi esempi è Netflix, il servizio streaming che permette di accedere a un vasto catalogo di film direttamente sul computer, quando in precedenza ci si sarebbe dovuti rivolgere ai negozi di noleggio o andare direttamente al cinema. Rimanendo nel settore dell’intrattenimento, lo stesso discorso vale per i casinò online, che grazie alla tecnologia live streaming permettono ai giocatori di accedere a partite di roulette su siti come Leovegas, con un vero croupier come se fossero in un vero casinò fisico. Discorso diverso varrebbe, a prima vista, per i corsi, che solitamente richiedono la presenza in aula di insegnante e allievo. Prendendo però esempio dalle tecnologie utilizzate dagli altri servizi digitali, anche i corsi sono approdati su internet e sono riusciti a ovviare le conseguenze negative dell’assenza di contatto diretto tra allievi e insegnanti. Molti di questi servizi di apprendimento online permettono infatti agli allievi di assistere a lezioni registrate dagli insegnanti, di comunicare via mail con questi o con dei mentori assegnati e di partecipare a discussioni di gruppo con gli altri partecipanti. prendere parte a un corso online, oltre a essere più economico di un corso tradizionale, permette inoltre di scegliere quando e dove assistere alle lezioni, cosa che dà grande libertà a quegli allievi che lavorano o hanno orari che cambiano spesso e quindi non potrebbero partecipare alle lezioni in momenti predefiniti.

Un corso per ogni necessità

Ma quali sono questi corsi? Non c’è che l’imbarazzo della scelta, perché oggi è possibile trovare online corsi che soddisfano ogni necessità. Piattaforme online come Skillshare offrono infatti un vasto catalogo che va da lezioni di pittura fino a corsi sulla finanza tenuti da professionisti del settore. Pagando una quota fissa mensile o annuale, i clienti possono accedere a qualsiasi corso disponibile, condividere i compiti svolti e scambiare opinioni con gli altri allievi. Chi invece ha chiaro in mente cosa vuole imparare può rivolgersi ai corsi online offerti dai singoli esperti del settore, reperibili con una semplice ricerca online. Un esempio è La Scimmia Yoga, che sulla sua piattaforma offre lezioni di diverso livello di meditazione e yoga. Si può invece diventare chef direttamente dalla cucina di casa propria grazie ai corsi tenuti dagli chef di La Cucina Italiana che si concentrano su dolci, pasta fresca, risotti e molto altro. Su Scucendo S’impara è invece possibile trovare i video del corso base di cucito gratis, mentre chi volesse approfondire un singolo argomento può acquistare singole lezioni di taglio e cucito su Moda Tecnica. Stesso discorso vale per la musica: chi non può, o non vuole, prendere lezioni di persona può affinare la propria tecnica musicale o imparare a suonare uno strumento seguendo i moduli disponibili su piattaforme come Scuola di Musica Virtuale e Corso di Musica.

Grazie a internet, oggi è possibile seguire comodamente da casa una grande quantità di corsi che possono rispondere alle esigenze più disparate. Dall’artigianato all’arte, arrivando all’attività fisica, l’universo virtuale permette di imparare senza dover investire risorse ingenti.