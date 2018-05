VoGliamo leggere Peter Pan, sabato 19 ad Eboli per il Maggio dei Libri.

La promozione per la lettura si coltiva seme dopo seme, anno dopo anno. Per il sesto anno consecutivo il Mondo di Bò, libreria specializzata per bambini ragazzi ed insegnati aderisce all’iniziativa nazionale “Il maggio dei libri”, promosso al “centro per il libro e la lettura” e sostenuto da “Mibact” e “Miur” e si avvale della preziosa collaborazione di una tra le compagnie teatrali più giovani e pluripremiate del territorio: La Compagnia teatrale del Bianconiglio.

Il capolavoro della letteratura mondiale, detentore dello scettro di best seller per intere generazioni a partire dal 1904, anno in cui il baronetto Sir James Matthew Barrie riuscì a smuovere l’animo grigio del pubblico londinese mettendo in scena lo spettacolo teatrale dedicato a Peter Pan, il bambino che non voleva crescere, si animerà e con lui tutti i personaggi della saga, nel suggestivo Complesso Monumentale di San Francesco, ad Eboli.

L’evento che gode anche del patrocino del Comune di Eboli si svolgerà sabato 19 maggio a partire dalle 16.30 e sta entusiasmando lettori di ogni età.

«Letture animate, letture ad alta voce e ora un vero e proprio spettacolo teatrale – spiega il team de “Il mondo di Bò”-. Questi sono solo alcuni degli strumenti per diffondere, soprattutto tra le giovani generazioni, l’amore per il libro e per la lettura. E’ importante il sostegno degli organi educativi, le scuole e le famiglie per rieducare i nostri piccoli cittadini all’immaginazione. Anche quest’anno ci siamo, affiancati da attori straordinari con un messaggio ben preciso per adulti e istituzioni: le librerie, indipendenti e non, sono presidi di cultura e per questo vanno sostenuti, sempre e ancor di più».

Per info: mondodibo@gmail.com 338.53874030 oppure 389.0941501