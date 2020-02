Venerdì 14 febbraio alle ore 18,00 la Congrega letteraria presenta il progetto di crowdbooking per il libro Sarno, il dio offeso.

Venerdì 14 febbraio alle ore 18,00 verrà presentato dalla Congrega letteraria presso il circolo “Unione sportiva vietrese” (corso Umberto I n. 17, a Vietri sul Mare), il progetto di crowdbooking per la pubblicazione del libro Sarno, il dio offeso. Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura Antonello Capozzolo, dialogo con Alfonso Catalano e Luigi Di Pace, moderato da Puracultura. Intervento di Rossella Nicolò. Sarno, il dio offeso: il titolo del libro rimanda alla rappresentazione del fiume sotto forma di divinità così com’è rappresentato nell’affresco che adorna il larario della Casa del Sarno negli scavi di Pompei. È un lavoro che raccoglie tre ampi reportage fotografici di Alfonso Catalano, realizzati in tre momenti diversi: 1995, 2018 e 2019. Organizzato in tre capitoli, il testo, curato da Luigi Di Pace, è un un viaggio nel tempo e nello spazio che con più di 80 foto mostra senza sconti lo scempio che il fiume Sarno ha subito e continua a subire e posa, allo stesso tempo, lo sguardo sul paesaggio, sulle caratteristiche che lo hanno reso unico e che gli avrebbero dovuto garantire ben altra tutela. Il primo nucleo di immagini risale al 1995. Tre giornalisti, Alfonso Catalano, Pasquale Stanzione e Luigi Di Pace, che sono soprattutto tre amici, fanno un viaggio lungo il fiume Sarno e i suoi affluenti con macchine fotografiche e taccuini. Ripartendo da quelle diapositive, Catalano si è rimesso in viaggio ritornando sul fiume nelle estati del 2018 e 2019. Centinaia di foto e video che hanno dato impulso al progetto Sarno, il dio offeso per raccontare il disastro senza perdere di vista il paesaggio, documentare lo scempio e incontrare le persone. È possibile sostenere questo progetto acquistando una copia del libro in prevendita e al costo di 25 euro più spese di spedizione direttamente sulla pagina della campagna Sarno, il dio offesohttps://crowdbooks.com/it/sarno-il-dio-offeso/ entro il 3 marzo 2020.

