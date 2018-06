Salerno Letteratura, il programma della sesta giornata.

Tra gli ospiti di punta della sesta giornata di Salerno Letteratura ci sarà, in collegamento via Skype, Enrico Deaglio, giornalista e scrittore, che dopo il successo di Patria 1978-2008, torna a raccontare l’Italia con Patria 1967-77, soffermandosi su una decennio fondamentale per il nostro Paese. L’incontro, condotto da Alfonso Conte, si terrà nella sala San Tommaso del Duomo.

La serata andrà avanti con Dora Albanese che alle 21:30 all’Arco Catalano racconterà il suo ultimo romanzo La scordanza (Rizzoli), la storia di una ragazza della profonda Lucania stanca di vivere la realtà opprimente del suo paesino. La presentazione rientra nella serie di eventi che quest’anno il Festival dedica alla Basilicata. Conduce Giuditta Casale.

Alle 22.30 a largo Barbuti, la storica inviata de “Le Iene” Sabrina Nobile sarà ospite del Festival come autrice di Per metà fuoco e metà abbandono (SEM), la sua prima prova narrativa che analizza il tema dell’abbandono e della perdita d’identità nella vita di una donna.

Torna anche oggi, alle 18:30 a Palazzo Fruscione (Sala A), Paolo Di Paolo con il terzo appuntamento di “Una mappa italiana”, durante il quale due autori del panorama italiano contemporaneo si muovono attorno a un tema partendo dalle loro opere. Stavolta saranno presenti Davide Morganti, autore di La consonante K (Neri Pozza) e Davide Morosinotto, autore di La sfolgorante luce di due stelle rosse ( Mondadori).

Il nuovo format di quest’anno “Vi racconto” ospiterà, alle 20.30 nell’atrio del Duomo, Glauco Maria Cantarella, storico del medioevo e autore di Gregorio VII (Salerno). A precederlo, alle 19, nella sala B di palazzo Fruscione, Roberto Finzi, autore di Il maschio sgomento. Una postilla sulla questione femminile (Bompiani). Lo scrittore discuterà con Rosa Giulio sul pregiudizio nei confronti della donna e della sua presunta inferiorità, ma anche sulla condizione dell’uomo contemporaneo, sgomento di fronte alla scomparsa di uno stereotipo creato dal suo ego.

Nell’ambito dello Spazio Ragazzi alle 18 all’Arco Catalano si potrà assistere all’incontro con Giamila Fiorini, autrice di Aria e Luce (Saremo Alberi Libroteca), presentato da Renato De Rosa e, alla stessa ora al Tempio di Pomona, ci sarà il corso-laboratiorio di cultura e composizione con il rapper Amir. Conduce Antonio Cuciniello in arte Tonico 70. Alle 19 presenterà il suo libro Roberta Della Fera, autrice di Cristalli ( Saremo Alberi Libroteca), con la conduzione di Vincenzo Aliberti.

Tutti gli altri eventi della giornata:

La giornata si apre con i due momenti dedicati ai più picoli, entrambi a partire dalle 9 a Palazzo Fruscione: “Tempo Libro” per i bambini da 5 a 10 anni, quattro ore di letture e giochi a cura di Saremo Alberi Libroteca; “Tempo Video” per i ragazzi dagli 11 ai anni, un laboratorio di videostorytelling a cura di Anna Chiara Sabatino. Info, prenotazioni e costi al 089-0977391.

La Summer School, un ciclo di incontri dedicati alla scrittura creativa e giornalistica all’ex chiesa dell’Addolorata, apre alle 9.30 con il secondo appuntamento del ciclo d’incontri sulla poesia contemporanea a cura di Rosa Giulio e Alberto Granese. In collaborazione con l’Università di Salerno con la partecipazione di Eleonora Rimolo. Alle 10.30 Gabriele Dadati terrà un incontro sul romanzo storico a partire dal suo libro L’ultima notte di Canova (Baldini Castoldi). Alle 11.30 il Workshop di Biomimetica a cura di ANISN Campania con Rossana Rosapepe e Giovanni De Paoli e la partecipazione di Valentina Perricone e Andrea Tarallo. Inoltre, Saremo Alberi Libroteca alle 17.30 organizza un’ora di letture e fiabe per i bambini alla Villa Comunale.