Salerno Letteratura, il programma della quinta giornata.

Elogio dell’intolleranza è il tema dell’incontro previsto per le 19.30 di domani, 20 giugno, atrio del Duomo, che vedrà protagonisti il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Attraverso le pagine di un pamphlet dissacrante, Abbasso i tolleranti. Manuale di resistenza allo sfascismo (Rizzoli), Cerasa ci ricorda che la tolleranza costituisce uno dei pilastri della nostra civiltà, e che anzi è condizione necessaria per la libertà. Ma proprio per questo abbiamo il compito di difenderla anche imparando a non tollerare gli intolleranti e quell’universo paranoico che un pezzo della politica italiana ha scelto di rappresentare.

Non solo politica per la quinta giornata di Salerno Letteratura, il festival letterario più importante del Sud giunto quest’anno alla sua sesta edizione. Ad aprire un pomeriggio denso di incontri, alle 18.30 a Palazzo Fruscione, sala B, sarà Marco Santagata, autore di Il movente è sconosciuto (Guanda). Conduce Corrado De Rosa. Lui e lei, marito e moglie, una casa in comune, dei figli in comune, un’apparente normalità. Sotto però, si agitano inquietudini, frustrazioni e una feroce volontà di dominare l’altro. Finchè una malattia improvvisa fa irruzione, scatenando la rabbia che covava da anni e portando alla violenza.

Alle 19 all’Arco catalano Francesca D’Aloja, scrittrice, attrice e regista, presenterà il suo ultimo romanzo Cuore sopporta (Mondadori) insieme a Francesca Salemme che condurrà l’incontro. L’opera è un ritratto delle infinite sfaccettature dei rapporti tra esseri umani, sospesi tra contraddizioni, segreti, ambiguità.

Una presentazione decisamente sui generis si terrà al Tempio di Pomona, nella nuova formula del Festival “Vi racconto”, alle 19.30. Peppe Millanta descriverà il suo romanzo surreale e fuori dal tempo Vinpeel degli orizzonti (NEO) con l’accompagnamento musicale di conchiglie, theheremin e loop station.

Torna per la seconda volta in una giornata, poi, la formula “Vi racconto”, un modo per mettere al centro della scena l’autore che rimane solo con la sua opera. Questa volta sarà il turno di Eva Cantarella, alle 20.30 a Largo Barbuti, affezionata ospite del Festival, autrice di Gli amori degli altri (Feltrinelli). In particolare la scrittrice donerà al pubblico di Salerno Letteratura un’anteprima del suo prossimo libro, la cui uscita è prevista in autunno, che racconta la vicenda di Sulpicia, unica poetessa latina, dimenticata dai più.

Le mille sfumature della città di Roma rivivono nel romanzo di Aurelio Picca Arsenale di Roma distrutta (Einaudi), che verrà presentato alle 21.30 a Largo Barbuti da Generoso Picone.

Ultimo appuntamento della giornata sarà lo spettacolo teatrale In vantaggio di Katherine Wilson, già ospite del Festival lo scorso anno, che andrà in scena a Largo Barbuti alle 22.30. Una storia che conduce a una riflessione sul nostro presente e sulla situazione dolorosa dei giovani in lotta tra aspettative e realtà. Lo spettacolo è a cura della Compagnia dell’Eclissi e sarà interpretato da Marco De Simone, Marcella Mazzotta e Enzo Tota.

Tutti gli altri eventi della giornata:

Per i bambini da 5 a 10 anni la giornata si apre con “Tempo Libro” a cura di Saremo Alberi Libroteca ; per i ragazzi da 11 a 14 anni con “Tempo video” a cura di Anna Chiara Sabatino. Entrambe le iniziative si svolgeranno, come tutte le mattine fino a venerdì, a Palazzo Fruscione a partire dalle 9.

Appuntamento mattutino fisso anche per la Summer School, ospitata nell’ex chiesa dell’Addolorata, che quest’oggi propone: alle 9.30 il ciclo d’incontri a cura di ANISN Campania con Rossana Rosapepe e Giovanni De Paoli e la partecipazione di Valentina Perricone e Andrea Tarallo; alle 10.30 il primo incontro di una serie sulla poesia contemporanea a cura di Rosa Giulio e Alberto Granese, con la partecipazione di Eleonora Rimolo; alle 11.30 i due fumettisti Luigi Mignacco e Bruno Brindisi; infine alle 12.30 un incontro-laboratorio con Michela Monferrini autrice di Charlotte Bronte, tre di sei (rueBallu) sulla storia delle sorelle Bronte e sulla difficoltà di pubblicare per una donna nell’Ottocento.

Alle 17.30 presso la Villa Comunale, Saremo Alberi Libroteca organizza un’ora di letture e racconti per i più piccoli.

Paolo Di Paolo ha scelto, per il terzo appuntamento con “Una mappa italiana”, di raccontare diverse tipologie di legami (morbosi, ossessivi, famigliari, sessuali) attraverso le opere di Giusi Marchetta, autrice di Dove sei stata (Rizzoli), Letizia Pezzali, autrice di Lealtà (Einaudi) e Mary B. Tolusso, autrice di L’esercizio del distacco (Bollati Boringhieri). Le tre autrici racconteranno i loro romanzi e le storie che li abitano. Ore 18, palazzo Frusuione, sala A.

Alle 18.30 si potrà assistere, presso l’ingresso di Palazzo Pinto, alla narrazione animata di e con Flavia D’Aiello sulla figura di Emilio Salgari. Durata: 15 min. Repliche: 19, 19.30,20.