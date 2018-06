Salerno Letteratura, il programma della quarta giornata.

Ospiti stranieri, fumetti, teatro: ricco di appuntamenti il calendario di domani, martedì 19 giugno, di Salerno Letteratura, il più grande festival letterario del Sud Italia in programma a Salerno fino al 24.

Grande attesa per l’arrivo di Andrea Nagele, autrice di Grado sotto la pioggia (Emons). La scrittrice austriaca, che divide la sua vita tra Klagenfurt, dove esercita l’attività di psicoterapeuta e la località balneare in provincia di Gorizia, set di altri suoi gialli mozzafiato, racconterà una storia sul filo del rasoio in compagnia di Piera Carlomagno e Viktoria von Schirach, in collaborazione con il Goethe Institut. Ore 19.30, palazzo Fruscione, Sala B.

Un’ora più tardi, alle 20, a largo Barbuti si discuterà di sentimenti e radici con Alberto Pellai e Barbara Tamborini, autori di Zitta! Le parole per fare pace con la storia da cui veniamo (Mondadori). Tra le relazioni d’amore, quella con la figura materna è fondamentale. E se si trasforma in un semplice accudimento, la nostra vita sarà contrassegnata da una ferita. Questo accade ad Angela, che da sempre avverte un rifiuto da parte della madre. Conduce Francesca Salemme.

L’antichista Giulia Sissa, a cui Salerno Letteratura ha affidato la prolusione inaugurale della sua sesta edizione, sarà alle 21 nell’atrio del Duomo per presentare La gelosia. Una passione inconfessabile (Laterza). Oggi che il desiderio circola liberamente e il desiderio è disinvolto, la gelosia è diventata una passione inconfessabile: bisognerebbe curarla, estirparla, ripudiarla, e soprattutto non ammetterla mai. Giulia Sissa racconta cosa ci ha portato nell’esperienza dell’amore all’imbarazzo di esprimere un sentimento che in primo luogo è sofferenza.

La serata prosegue alle 22.30, in largo Barbuti, con uno spettacolo teatrale firmato da Vladimiro Bottone, Expatria (Il ritorno) a cura della compagnia del Giullare con Brunella Caputo e Andrea Bloise. Per finire, alle 22.30, al Surf Lounge del sottopiazza della Concordia, nell’ambito del format Il bicchiere della staffa, Antonella Prenner, autrice di Tenebre. L’ultima disperata battaglia di Cicerone (Sem) parlerà con Piera Carlomagno della notte di sangue che ha cambiato il corso della storia antica.

Da segnalare alle 18:30 il secondo appuntamento con “Una mappa italiana”, la serie di incontri a cura di Paolo Di Paolo. Oggi toccherà a Iacopo Barison, autore di Le stelle cadranno tutte insieme (Fandango), Giorgio Biferali, autore di L’amore a vent’anni (Tunuè) e Valentina Farinaccio, autrice di Le poche cose certe (Mondadori). I tre romanzi fotografano la relazione romantica in diverse fasi della vita: a venti, a trenta e a quarant’anni. L’incontro si terrà a Palazzo Fruscione (SALA A).

I primi due appuntamenti del pomeriggio sono stati pensati per i più giovani, tra esperimenti scientifici e viaggi avventurosi. Alle 18 al Tempio di Pomona Claudia Bianchi e Annalisa Bugini autrici di Scienza Rap (Editoralescienza) intratterranno i presenti, che potranno cimentarsi con dei veri e propri esperimenti, trasportando la scienza nella quotidianità. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Alle 18.30 in Piazza Caduti Civili di Brescia si potrà assistere alla narrazione animata di e con Flavia D’Aiello, incentrata sulla mitica figura di Emilio Salgari e sul tema del “viaggio”.

Nella solenne location dell’ex chiesa dell’Addolorata si terrà alle 19 un reading – concerto con Guido Maria Grillo, musicista e autore di Questa nostra guerra (LesFlaneurs) e Giorgio Sica, ricercatore di Letterature Comparate all’Università di Salerno e poeta, autore di Breviario per vagabondi (Giuliano Ladolfi Editore). L’accompagnamento musicale è affidato a Renata Frana alla dilruba, uno strumento originario dell’India nord-occidentale.

Il fumetto e la Graphic Novel sono quest’anno protagonisti chiave del Festival. Alle 19.30 infatti avremo la presenza di Bruno Brindisi e Luigi Mignacco, due dei più amati artisti della Bonelli, che racconteranno la loro carriera e discuteranno, anche grazie alla conduzione di Erminia Pellecchia, di come i loro albi a fumetti siano approdati in libreria nella forma di graphic novel, ovvero romanzi grafici adatti ad un pubblico più vario e adulto.