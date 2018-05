Salerno Letteratura, anteprima all’Università lunedì 28.

Rosa Maria Grillo, direttrice Dipartimento di Studi Umanistici, e Francesco Durante, direttore del festival Salerno Letteratura presentano BACK HOME, POETI DALL’ITALOAMERICA, incontro con i poeti e scrittori Peter Covino, Annie Lanzillotto, Jennifer Romanello e Stanislao G. Pugliese. Alle 16.30 Aurelio Tommasetti, rettore dell’Università degli Studi di Salerno e Francesco Durante, presenteranno in anteprima l’edizione 2018 del festival, in programma dal 16 al 24 giugno nel centro storico salernitano. PETER COVINO, docente alla Rhode Island University, è nato a Sturno in provincia di Avellino ma si è trasferito in America fin da bambino. È fra i più acclamati poeti delle ultime generazioni e autore di varie raccolte. Tra i riconoscimenti ottenuti, il PEN American/Osterweil Award for emerging poets e il Frank O’Hara Poetry Prize. ANNIE LANZILLOTTO è cantautrice, poetessa e performer; viene dal Bronx, è molto attiva nel sostegno dei diritti LGBTQ, e nei suoi testi parla molto della propria radice italiana. Ha inciso dischi, pubblicato varie raccolte poetiche ed è autrice del molto acclamato L is for Lion: An Italian Bronx Butch Freedom Memoir. JENNIFER ROMANELLO, poetessa, ha lavorato nelle maggiori case editrici d’America. Tra gli autori di cui ha curato i libri, figurano best seller come David Baldacci. STANISLAO G. PUGLIESE, professore a Hofstra University, oltre che di numerose monografie su Carlo Levi, i fratelli Rosselli e altri temi, è autore anche di Bitter Spring, biografia di Ignazio Silone pubblicata dal prestigioso editore di New York Farrar, Straus and Giroux; ed è curatore, con William J. Connell, della Routledge History of Italian Americans, di prossima pubblicazione anche in Italia.