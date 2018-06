Si terrà sabato 16 giugno alle ore 19 presso il centro bibliografico Il Libro Analogo in via Pio XI 86/88 la presentazione del libro “Ratzinger, la rivoluzione interrotta” (edizioni La Vela) organizzata dalle associazioni culturali Circolo Proudhon Salerno e Humana Familia in collaborazione con il Comitato Difendiamo i nostri figli Salerno e Provincia.

All’evento, moderato dal giornalista Andrea Pellegrino, interverranno: Marina Carrese, giornalista e membro del Comitato Difendiamo i nostri figli, Raffaele Adinolfi, segretario regionale del Popolo della Famiglia e membro dell’associazione culturale Humana Familia, e l’autore del libro Francesco Boezi.

“Nel corso dell’evento- afferma il responsabile del circolo di lettori salernitani Luca Lezzi- indagheremo sui motivi che portarono Papa Ratzinger ad interrompere il suo pontificato andando ben oltre la causa dovuta all’età avanzata e ripercorreremo l’intero pontificato del pontefice tedesco.”

“Papa Ratzinger- afferma Raffaele Adinolfi- ha un posto d’onore nei cuori e nelle menti dei fedeli cattolici per l’alto valore del suo lascito teologico e culturale in una fase storica per la Chiesa cattolica. Ancora oggi il suo pensiero e la sua opera sono al centro del dibattito pubblico ed è per questo che abbiamo deciso di approfondire tutti questi temi con un convegno organizzato insieme ad altre realtà culturali della nostra provincia.”