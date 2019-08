Nella vignetta del Signore, don Giovanni “Gioba” Berti presenta il suo libro il 5 settembre al Museo Diocesano.

Presso la prestigiosa cornice del Museo Diocesano ”San Matteo” la presentazione del libro di don Giovanni Berti, in arte Gioba, dal titolo ”Nella vignetta del Signore”.

Le pagine del Vangelo per il sacerdote veronese sono la naturale fonte d’ispirazione per le sue vignette, con lo scopo non di snaturare il messaggio di Gesù ma bensì coglierne la forza nascosta.

Per questo libro don Gioba è partito proprio dal Vangelo, ed affiancato da Lorenzo Galliani, ha scelto le vignette più significative, aggiungendone delle altre inedite, per ripercorrere come un evangelista 2.0 la storia di Gesù.

Ogni tavola è ispirata ad un passo del Vangelo ed è accompagnata da un breve testo esplicativo che aiuta a riflettere con il sorriso.

In occasione della presentazione del libro verrà inaugurata anche la mostra ”Il Vangelo di San Matteo a vignette”, don Gioba con le sue illustrazioni divertenti e mai banali ci racconta la storia di Gesù ispirandosi alle parole del nostro Santo Patrono: l ‘Evangelista Matteo.

5 Settembre, ore 17:30

Museo Diocesano ”San Matteo”

via Largo Plebiscito, 12, Salerno