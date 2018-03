Libri in Teatro, venerdì 9 al Teatro delle Arti con Giovanni Nigro ed il suo libro su Salvemini.

Lo scrittore Giovanni NIGRO, uno tra i piu apprezzati interpreti italiani del pensiero politico di Gaetano Salvemini, sarà presente il giorno 9 marzo alle ore 18:30, presso il “Teatro delle Arti” di Salerno in via Guerino Grimaldi 7, nella rassegna Nazionale “Libri in Teatro”, organizzata dal Direttore Artistico del Teatro M° Claudio TORTORA e dal Direttore Artistico della rassegna letteraria “Libri in Teatro”, Francesco GRILLO (RaitoLibri).

Nell’ occasione verrà presentato e discusso il libro dell’Autore, “Gaetano Salvemini. Scuola, Politica, Storiografia e Federalismo”, Ed. Paguro 2017.

Ospiti illustri: il Prof. Cosmo Sallustio SALVEMINI, storico insigne, Presidente del “Movimento Gaetano Salvemini” e nipote del grande storico e politico pugliese, il giovane ed affermato attore teatrale Checco LORIA, che reciterà brani tratti dalle opere di Gaetano Salvemini ed il talentuoso critico letterario Stefano PIGNATARO. Coordinamento dell’evento a cura di Maria Grazia Salpietro.