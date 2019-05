Lei era niente, Letizia Vicidomini presenta il suo libro venerdì 17 per SalerNoir Festival.

Venerdì 17 maggio, alle 19, Letizia Vicidomini, nell’ambito della V edizione del SalerNoir Festival le notti di Barliario, presenta il suo ultimo romanzo, dal titolo “Lei era nessuno”, edito da Homo Scrivens. Questo evento è organizzato in collaborazione con l’associazione ART.TRE , nello spazio Ribush di vicolo San Bonosio, 7.

Dialogheranno con l’autrice, l’avvocato Stefania De Martino e il giornalista Alfonso Sarno.

Il romanzo.

Iris è una bella donna, impiegata, vedova, con due figlie. La sua vita ruota intorno a loro, ma da vent’anni ha uno spazio che dedica solo a sé, e all’uomo che con lei divide quel tempo sospeso. Avvocato, sposato e con figli, non le ha mai promesso nulla, e lei nulla chiede: solo quell’ora o due di parole, carezze, sesso appagante. È felice, Iris, ma un giorno il suo paradiso sprofonda.Lui manca a un incontro, non risponde al telefono, e lei non ha altri contatti. Solo ora si rende conto di non averlo mai conosciuto a fondo…

Il SalerNoir Festival le notti di Barliario ha la direzione artistica di Piera Carlomagno e la direzione organizzativa di Rosanna Belladonna, è organizzato dall’Associazione Porto delle Nebbie con l’Associazione Amici della Fondazione Menna, la Fondazione Carisal e il Comune di Salerno e la collaborazione dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, della Cattedra di Sociologia degli Audiovisivi sperimentali dell’Università di Salerno e delle Associazioni Tempi Moderni, Salerno Attiva, Time Off e Art.Tre.