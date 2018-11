Martedì 20 novembre dalle ore 17.30 presso il Foyer Café, nel Teatro Nuovo di via V. Laspro 8/C, si terrà la presentazione del libro ” La dieta persona” scritto dalla Dr.ssa Tiziana Stallone, nota biologa nutrizionista per le sue apparizioni in numerosi programmi della Rai e La7.

Condurrà la presentazione il dr. Aldo Primicerio, direttore de il “Quotidiano Medicina”. Ingresso libero.